La utrillense Alba Bautista brilla en el Campeonato de España con dos oros y una plata

Alba Bautista volvió a demostrar que sigue siendo una de las grandes referentes de la gimnasia rítmica española. La deportista de Utrillas firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de España Individual, celebrado en Guadalajara, donde conquistó dos medallas de oro, una de plata y rozó un cuarto metal en la máxima categoría nacional.

La gimnasta bajoaragonesa brilló especialmente en los ejercicios de aro y pelota, aparatos en los que se proclamó campeona de España gracias a dos actuaciones de gran nivel técnico y artístico. Bautista mostró seguridad, precisión y una notable capacidad para marcar diferencias frente a algunas de las mejores especialistas del país.

Su excelente campeonato se completó con una medalla de plata en mazas, confirmando la regularidad que viene mostrando durante toda la temporada. Solo la cinta se resistió a la deportista de Utrillas. Una caída en la parte final del ejercicio la privó de luchar por un nuevo podio y tuvo que conformarse con la cuarta posición, quedándose muy cerca de ampliar su cosecha de medallas.

En la clasificación general, Bautista finalizó segunda con una puntuación total de 113,950 puntos, únicamente superada por la valenciana Daniela Picó, que se proclamó campeona de España con 115,400. El tercer puesto fue para Lucía González, con 110,750 puntos.

Pese a no lograr el título absoluto, la actuación de Bautista volvió a situarla entre la élite nacional. La gimnasta, habitual integrante de la selección española, continúa acumulando resultados de primer nivel y consolidando una trayectoria marcada por la constancia, la competitividad y la capacidad para mantenerse entre las mejores del país.

Con dos títulos nacionales por aparatos, una plata y una destacada segunda posición en la clasificación general, la utrillense vuelve a llevar el nombre de su pueblo a lo más alto de la gimnasia rítmica española.