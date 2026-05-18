El Gloria Fuertes de Andorra triunfa en el Festival de Cine de La Almunia con un corto sobre el uso de las pantallas

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes ha sido reconocido en la 30ª edición del certamen FESCILA con el premio al mejor cortometraje escolar aragonés por “Sal ahí fuera”, un trabajo audiovisual centrado en el uso responsable de las pantallas y realizado por alumnado del Programa de Cualificación Inicial junto a su tutora, Lola Oriol, y el profesor de plástica Joaquín Macipe.

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado sábado, 16 de mayo, en La Almunia de Doña Godina. Hasta allí se desplazó una representación del equipo formada por Joaquín Macipe, director del cortometraje, y las alumnas Nerea Pando y Aitana Heredero. La directora del centro y coordinadora del proyecto, Lola Oriol, no pudo asistir al encontrarse en Polonia dentro de una estancia del programa Erasmus+ junto a parte del alumnado participante.

El cortometraje fue desarrollado durante el pasado curso desde el aula y el taller de plástica y se convirtió en una experiencia de aprendizaje integral a través del lenguaje audiovisual. El proyecto destacó tanto por su mensaje educativo como por la implicación activa del alumnado en todo el proceso creativo.

Foto de familia de todos los ganadores./ CEPP GLORIA FUERTES

En unas palabras enviadas para la gala y leídas por Joaquín Macipe, Lola Oriol mostró la emoción del centro por el reconocimiento recibido. “Hoy recibimos este premio con el corazón lleno de emoción, profunda gratitud y alegría. Este premio significa mucho más que un reconocimiento cinematográfico. Para nosotros representa la visibilidad de un grupo de alumnos que cada día nos enseñan a mirar el mundo de una manera más auténtica, más humana y más valiente”, expresó.

La directora subrayó además que detrás del cortometraje “hay esfuerzo, ilusión, retos superados y muchísimas emociones compartidas”, agradeciendo el apoyo de las familias, del profesorado y del alumnado participante. “A veces la sociedad pone el foco en las dificultades; nosotros aprendemos cada día a ponerlo en las capacidades, en la ternura, en la alegría y en el inmenso valor de la inclusión social”, añadió.

Oriol defendió también el valor del cine, el arte y la educación como herramientas capaces de “transformar miradas y derribar barreras”, asegurando que el premio supone “un abrazo enorme para todo nuestro alumnado y una motivación para continuar soñando, creando y defendiendo una educación pública y de calidad para todos y todas”.

Por su parte, Joaquín Macipe puso en valor durante el acto la necesidad de seguir apostando por “el cine, la cultura y la educación pública de todos y para todos”.