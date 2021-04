Gloria Serra: «¿Por qué no saltaron las alarmas con el tiroteo de Albalate?»

¿Por qué han escogido este caso?

Creo que es un caso insólito por varios motivos. No sólo por la salvajada que supone la propia actuación de este presuntamente, aunque convicto y confeso, asesino llamado Igor el Ruso. También es espectacular en cuanto a la violencia, yo creo que raras veces nos hemos encontrado en España una oleada de violencia tan injustificada y tan salvaje. Solo por eso ya llama la atención. También porque ocurriera en un sitio donde no está relacionado con ajustes de cuentas, que muchas veces también están relacionadas con la crueldad, sino en una zona tranquilísima. Eso impacta un montón porque todos nos ponemos en el lugar de los ciudadanos que sufrieron esa ola de violencia. Pero luego había muchos más elementos. ¿Cómo es posible que una persona que tiene 7 órdenes internacionales de busca y captura entre en España y las fuerzas de seguridad, concretamente las de Teruel, no estén alertadas? ¿Por qué hay esa falta de coordinación? ¿Se podían haber evitado los crímenes incluyendo dos agentes de la guardia civil? Hay muchos elementos que rodean este crimen de un delincuente fuera de lo normal. Incluso antes de llegar al juicio ya ha protagonizado un incidente gravísimo en la cárcel que nos ha llamado profundamente la atención.

Estáis en la Audiencia de Teruel, ¿en qué otros lugares habéis rodado?

Estuvimos en Andorra, ahora me voy para allí (por el lunes). Hemos estado en la comarca, hemos hablado con los supervivientes, lo cual es difícil porque fue terriblemente traumático. Y luego también hemos estado en contacto con Italia para ver la historia de esta persona. Porque no es que llegue aquí y explote sino que ya viene, como ya he dicho, con siete órdenes internacionales. Entonces intentamos reconstruir la historia y responder a cómo no se interrumpa antes, ¿cómo es posible que siga ese reguero de sangre hasta culminar en la matanza que ocurrió aquí en Teruel?

¿Habéis podido hablar con las autoridades?

No es tanto eso que sí, que también, lo que intentamos es reconstruir las investigaciones policiales e intentar saber. No voy a desvelar todo el reportaje permítemelo, si hubo algún tipo falta de coordinación. Porque coordinación existió ya que la policía nacional e italiana estaban en contacto y, de hecho, le estaban buscando en la costa del sol. ¿Dónde está el agujero por el que se cuela en Teruel, acaba aquí, y espero que finalice del todo su criminal actuación?

No sólo es sorprendente que no supieran nada las autoridades en Teruel sino que una vez que cometió el primer delito no se activaran los cuerpos especiales, ¿no?