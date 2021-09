El Gobierno de Aragón contempla crear una línea «complementaria» a las ayudas del Estado por la borrasca Gloria

El Gobierno de Aragón contempla habilitar una «partida complementaria» a las ayudas del Estado y de los seguros por los daños de la borrasca Gloria. Lo ha anunciado este lunes la Consejera de Presidencia, Mayte Pérez, durante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en una comparecencia solicitada por el PP, en la que su representante ,Mar Vaquero, ha criticado la “lentitud, falta de credibilidad e ineficacia» del Ejecutivo. Esta última ha denunciado “el abandono” por parte del Gobierno de Aragón tras los graves destrozos del temporal un año y medio después.

Por su parte Pérez ha asegurado que se están «manteniendo conversaciones» y se está analizando con los propios ayuntamientos y entidades locales «cuáles son sus necesidades» y que cantidades hacen falta para poder habilitar una partida desde el Gobierno de Aragón. La Consejera no ha omitido hablar de las «dificultades presupuestarias» que en estos momentos tiene el Ejecutivo autonómico ya que está atendiendo a las «prioridades en Educación, Sanidad y Servicios Sociales». La estrategia a seguir, ha asegurado Pérez, ha sido esperar que el Gobierno central publicara el Real Decreto para conocer «qué necesidades quedaban al descubierto y ver de qué manera «responsable y objetiva» puede complementarlo el Ejecutivo autonómico.

La consejera ha explicado que la provincia de Teruel, con 4,1 millones de euros, recibirá la mayor parte de las ayudas del Gobierno central para los afectados en Aragón por la borrasca Gloria, que afectó a gran parte de la Península Ibérica en enero de 2020. Pérez, ha indicado ante las Cortes que la publicación el 29 de julio de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha sido el último trámite parlamentario, con un montante total de 66,3 millones, de los que 5,5 irán destinados a Aragón.

La consejera ha dicho que la posterior crisis provocada por la pandemia del coronavirus “hizo que cambiaran las prioridades y muchas programaciones pasaron a un segundo plano”. No obstante, ha recordado que el Gobierno de Aragón impulsó una línea de créditos blandos para los afectados en junio de 2020, y que actualmente se trabaja en determinar la cuantía de las partidas presupuestarias que complementen las ayudas del Gobierno central. Según la Consejera la línea de créditos blandos por valor de 10 millones de euros ha tenido una resolución del 100% de las ayudas solicitadas. «Era una convocatoria con carácter retroactivo, es decir, tenía todas las ventajas y beneficios para que nadie se quedara fuera de esta», ha recalcado la consejera.

La Consejera de Presidencia ha anunciado también la aprobación en el consejo de Gobierno del día 29 del anteproyecto de Ley de Emergencias que quiere que salga adelante «con el mayor consenso posible» y cuyo objetivo es prevenir problemas ante fenómenos meteorológicos adversos como Gloria y mejorar la coordinación. «Me gustaría que fuera una ley de todos y desde luego yo me voy a esforzar a que así sea. Espero lograr la unanimidad con todos los grupos políticos porque las emergencias no entienden de colores políticos, de competencias o de límites territoriales», ha aseverado.

La diputada del Partido Popular, Mar Vaquero, que había pedido la comparecencia de la consejera ante la Comisión Institucional, ha criticado la “lentitud, falta de credibilidad e ineficacia del Gobierno de Aragón” porque ha asegurado “20 meses después de la borrasca Gloria, los afectados no han recibido ni un euro de ayuda estatal”. Vaquero ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “sigue esperando al Gobierno central y ha dejado tirados a los aragoneses y a las entidades locales”.

Desde el G.P. Socialista, el diputado Darío Villagrasa ha querido destacar el «trabajo, compromiso y sensibilidad» demostrados en el Departamento durante la gestión de las ayudas a los damnificados “porque los ciudadanos deben tener la certeza de que estamos con ellos”. Beatriz García, del G.P. Ciudadanos, ha dicho que es “desesperante y difícil de digerir para los afectados que 20 meses después no hayan recibido las ayudas” y ha pedido rapidez en la tramitación “para solucionar este problema».

Itxaso Cabrera, del G.P. Podemos, ha afirmado que el Gobierno de Aragón ha trabajado en la mejora de las redes de comunicación de los servicios de emergencias, en un contrato de 10,6 millones “para que los profesionales de emergencias, que estaban usando redes analógicas, utilicen redes 4G y 5G”. Por parte del G.P. Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín ha afirmado que “la magnitud de la borrasca Gloria debe hacernos reflexionar porque estamos ante una situación de emergencia climática”.

El G.P. Vox en Aragón, con su diputado David Arranz, ha asegurado que las medidas adoptadas hasta ahora han resultado “insuficientes” y que el medio rural se siente “abandonado” por el Gobierno de Aragón. Jesús Guerrero, del G.P. Aragonés ha afirmado que “hay que dejar trabajar a las administraciones, poner en valor las lecciones aprendidas y destacar la colaboración institucional”.

Mar Vaquero (PP): «Sin pagar, 20 meses después»

Duras críticas por parte de la diputada del Partido Popular, Mar Vaquero, quien ha incidido en que después de los 20 meses transcurridos desde que la borrasca Gloria golpeara con fuerza a la provincia de Teruel el gobierno socialista de Aragón «no ha cumplido con su promesa de aprobar ayudas compensatoria». «Ni vecinos ni ayuntamientos han recibido un solo euro para resarcirse de unas pérdidas estimadas de 30 millones», ha denunciado.

De la comparecencia este lunes en las Cortes de Aragón a petición del Partido Popular de la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico para informar sobre estas demoras, «sólo cabe deducir dos cosas» ha asegurado Vaquero. La primera es que el Gobierno de Aragón sigue sin tener una fecha concreta para que los afectados reciban algún tipo de ayuda económica y la segunda es que de esos 30 millones sólo hay confirmados el pago de poco más de cinco, y con cargo a la Administración General del Estado. “Hasta ahora lo que sabemos es que han transcurrido 20 meses, el Gobierno de Aragón no ha aprobado este decreto ley, los damnificados no han recibido ningún ayuda del Estado”, y es que apenas un mes después de la borrasca, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad establecer líneas de ayudas públicas para reparar los daños provocados por el temporal de nieve», tal como ha indicado Vaquero.

Vaquero ha denunciado el «incumplimiento» no sólo con los afectados, sino además lo acordado por Parlamento. «Yo creo que esa situación es, una vez más, un ejemplo de ineficacia del Gobierno de Aragón, de falta de lealtad institucional, de falta de solidaridad, un grave fallo en la labor y en la obligación de cooperar, de colaborar y de coordinar las acciones para llevar a cabo estas indemnizaciones” destacó.

El «pretexto» de la irrupción de la pandemia utilizado por la titular del Departamento de Presidencia para justificar los impagos fue rebatido por la diputada popular cuando recordó que, tanto en 2015 con un Gobierno del Partido Popular como en 2018 con un Gobierno del Partido Socialista en la comunidad autónoma y ante circunstancias equiparables de catástrofes naturales como las inundaciones por el desbordamiento del rio Ebro, las Administraciones públicas activaron ayudas a los pocos días. En el caso de la borrasca Gloria pasaron más 50 días desde que desapareció el temporal de viento, lluvia y nieve hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara el estado de alarma, «tiempo más que suficiente para que el Ejecutivo autonómico hubiera habilitado una ley regional de ayudas como sí hizo en otras ocasiones», aseveró Vaquero.

«No pudo activar las ayudas el Gobierno de Aragón por culpa del coronavirus, según explicó el Ejecutivo, y sin embargo sí lo hicieron entidades con teóricamente menor capacidad de respuesta como los ayuntamientos, pese a sufrir directamente la pandemia por estar situados en la primera línea de acción contra el covid», matizó la portavoz adjunta del PP.

La segunda «excusa» del Ejecutivo tuvo como sujeto al Gobierno de España, en este caso por no haber convocado las ayudas estatales para ofrecer cobertura a las regionales. También fue desmontada por la parlamentaria popular que recordó que el Gobierno de España sí convocó ayudas en el mes de julio, por lo que sí habilitó ese paraguas requerido por la Administración autonómica. Además, señaló que “en las dos ocasiones anteriores no hizo falta esperar a que se aprobaran las del Gobierno de España porque el Gobierno de Aragón, los dos gobiernos de Aragón en esas dos épocas, aprobaron esas ayudas con carácter complementario”.

Las consecuencias directas, lamentó Mar Vaquero, es que “si ya entonces muchos de esos pueblos y de esas personas que sufrieron la catástrofe se sintieron abandonados y sintieron que sus gobiernos les habían dejado tirados, 20 meses después aún más”, por lo que reclamó al Ejecutivo «no más retrasos en el cumplimiento inmediato de las promesas adquiridas con los afectados».