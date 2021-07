Satisfacción en el territorio ante la resolución, al fin, de las ayudas para los daños del temporal Gloria

La provincia de Teruel recibirá más de 4 millones de euros en ayudas del Gobierno Central para paliar los daños del temporal Gloria que afectó a todo el país en enero de 2020. Un año y medio después de la borrasca que destruyó pabellones, naves industriales, granjas e infraestructuras municipales, el ejecutivo ha resuelto las ayudas que aseguran el 50% de los proyectos presentados por los ayuntamientos a través de las diputaciones y la satisfacción es notoria. En la provincia de Teruel se benefician de ayudas más de 60 ayuntamientos, la mayoría en territorio bajoaragonés y Cuencas Mineras.

La cifra más alta se la lleva el ayuntamiento de Cantavieja, que recibe 1,2 millones de euros, cumpliéndose así el compromiso del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Cantavieja tras el temporal en 2020. Las ayudas llegan ahora pero el Ayuntamiento ya comenzó a asumir la reparación del polideportivo hace tiempo, con fondos propios y con el dinero del seguro. «Hubo que hacer un proyecto de demolición porque corría peligro de derrumbe y también comenzamos ya la reparación. Al fin, podremos terminar la obra», asegura Ricardo Altabás, alcalde de Cantavieja.

Otros consistorios como Aguaviva recibe 500.688 euros y Escucha, 346.084. El ayuntamiento de Valderrobres, por su parte, destinará unos 360.000 euros para cuatro proyectos diferentes: el polideportivo, la cubierta e interior de las pistas de pádel y la reparación del enlace a un camino rural sobre el río Matarraña. «Estamos satisfechos, aunque ha pasado mucho tiempo. Entendemos que falta agilidad en las administraciones pero finalmente se han cumplido los compromisos», detalla Carlos Boné, el primer edil valderrobrense.

En el Bajo Aragón Caspe, el ayuntamiento de Nonaspe también recibirá 25.000 euros para reparar daños.

La CHE deniega uno de los proyectos de Valderrobres

Uno de los proyectos para Valderrobres, sin embargo, no se podrá llevar a cabo, al menos por el momento. La avenida que provocó Gloria afectó a un badén sobre el río Matarraña que da acceso a un camino rural. La intención del consistorio era restituirlo pero ahora la Confederación Hidrográfica del Ebro ha denegado el proyecto y exige la construcción de un puente que se valora en torno a los 300.000 euros. «Era una actuación que esperábamos hacer con 70.000 euros. El badén lleva más de 40 años y no entendemos ahora por qué no se puede hacer», lamenta con indignación el alcalde, Carlos Boné. «Es un acceso a un camino rural; con estas decisiones queda aún más claro que desde las capitales no se atiende a las necesidades del medio rural», subraya.