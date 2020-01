El Gobierno de Aragón rebaja a Nivel 1 la emergencia por el paso de la borrasca Gloria

El Gobierno de Aragón ha rebajado a partir de las 14.00 a Nivel 1 la emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) por el paso de la borrasca Gloria debido a que ya se ha habilitado acceso a todos los núcleos urbanos de las zonas afectadas y a que se ultiman los trabajos para recuperar el suministro eléctrico en los puntos que aún no lo tenían.

La emergencia es declarada de nivel 1 cuando la situación generada o la evolución previsible puede ser controlada con los medios y recursos asignados al PLATEAR. En este nivel se integran bajo una acción coordinada y bajo una única dirección la intervención de todos los medios y recursos adscritos al PLATEAR. Esto supone la retirada de los medios desplegados por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Esta decisión se ha tomado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez. Han participado entre otros la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero; miembros del Gobierno de Aragón de Educación, Carreteras, el 061 Aragón, Gestión Forestal, el Instituto Aragonés del Agua, el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza, y representantes del Ministerio de Fomento, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y la AEMET. También han vuelto a estar presentes miembros de Endesa y de Telefónica.

Balance de afecciones

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales ha querido hacer un primer balance de lo que ha supuesto el paso de la borrasca Gloria por Aragón. “Se han visto afectados en total 3.767 kilómetros de carreteras, que se dice pronto, y 143 municipios. Estos datos nos hacen ver la dimensión de la emergencia y la dificultad y la complejidad que ha existido para dar respuesta inmediata. Entiendo a muchos alcaldes y alcaldesas, pero desde luego aquí no se ha escatimado ni un solo medio para dar una respuesta urgente”, ha explicado Mayte Pérez.

Solo en Teruel se han visto afectados 109 de los 236 municipios, lo que supone un 46% de ellos.Mientras, un contingente de más de 800 personas de distintos cuerpos y administraciones han estado trabajando estos días para dar respuesta a las afecciones generadas por la tormenta.Pérez ha aportado asimismo datos totales de las llamadas atendidas por el servicio del 112 Aragón en los cuatro días que ha durado la peor parte del episodio meteorológico. Han sido 5.403 las llamadas atendidas. El día con mayor volumen de llamadas fue el martes, con 1.504, seguido del miércoles (1.459), jueves (1.293) y lunes (1.147). Estas cifras suponen que el aumento medio registrado estos días es del 40%.

Hay que recordar que el balance del paso de la borrasca Gloria por la península ha dejado once muertos y tres desaparecidos. En Aragón no se han tenido que lamentar daños personales y en estos momentos se valoran los daños materiales para solicitar ayudas al Gobierno central ante la situación de excepcionalidad vivida.

Para ello se han habilitado una dirección de correo electrónico (borrascagloria@aragon.es) y un teléfono (976 713 618) para que los ayuntamientos afectados estimen los daños en infraestructuras municipales y en iniciativas empresariales.

Tras la recuperación de los accesos a todos los núcleos, la siguiente prioridad eran los suministros eléctrico y telefónico. “Quedan unos 250 abonados sin luz, pero hay tres puntos fundamentales que, en el momento en que resuelvan, sobre todo para la telefonía, aliviarán mucho la situación y volverá a restablecerse el servicio: Codos, Más de las Matas e Inogés”, ha manifestado la consejera de Presidencia. En telefonía, ha concretado Mayte Pérez, hay “en torno a 25 núcleos sin fijo ni móvil”, aunque “a lo largo del día de hoy se irá restableciendo el suministro”.

Carreteras

En lo que se refiere a las carreteras de titularidad autonómica, está garantizado el acceso a todos los municipios. Durante la noche se ha trabajado para abrir los accesos a los núcleos que quedaban pendientes y esta mañana se ha trabajado en el acceso de Piedrahita. Todavía quedan algunos tramos cortados, en los que se están trabajando, correspondientes al puerto de Fonfría, y las carreteras A-2403 (Camarillas-Ejulve) y A-2705 Alcalá de la Selva – Linares. Los equipos se centran en los trabajos de la zona de Calamocha.

En la zona del Bajo Aragón y Matarraña se trabaja en la limpieza de las carreteras en las que se han producido desprendimientos de rocas como consecuencia de las intensas lluvias.

En la provincia de Zaragoza se están realizando trabajos de refuerzo en aquellas vías en las que se abrió paso a través de un único carril, para garantizar por lo menos el acceso, y se dejó parte de la calzada para una segunda intervención. En muchas otras zonas se trabaja ya de manera preventiva con el uso de sal para aminorar el efecto de las heladas.

Por otro lado, y a pesar de que el temporal que ha azotado la Comunidad Autónoma prácticamente ha remitido, las rutas escolares siguen registrando afecciones y han hecho que alrededor de 50 estudiantes no hayan podido acudir hoy a sus centros educativos.

En este sentido, en la provincia de Teruel, la ruta de la Cañada de Verich no se ha podido realizar en su totalidad. La de Tronchón no ha llegado ni a esta localidad ni a Bordón. La ruta de Aliaga no ha podido llegar hasta Camarillas, la de Allepuz se ha suspendido y la de Ródenas no ha podido llegar hasta Villar del Salz.

Ni la de Segura de Baños ni la de Torre de Arcas se han podido completar, y los alumnos de Monroyo y Fuentespalda tampoco han realizado este viernes la ruta escolar.