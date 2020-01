Quejas en los pueblos tras un temporal «caótico» con 30.000 pueblos sin luz

El Bajo Aragón Histórico comienza a recuperar la normalidad después de una semana que vecinos y alcaldes califican como «caótica». Mientras valoran los daños con la intención de pedir la declaración de zona catastrófica, denuncian la falta de previsión y lamentan que no se tomaran medidas antes de comenzar el temporal. Más de 30.000 personas han sufrido cortes de luz desde el lunes y, muchas de ellas, unas 3.000, acumularon hasta el jueves tres días seguidos sin suministro eléctrico.

Además, medio centenar de pueblos han estado aislados e incomunicados debido a que las máquinas quitanieves no han dado abasto y a que las líneas de telefonía también se han caído. Buena parte del Matarraña, el Maestrazgo, el Bajo Aragón y Ariño y Oliete recuperaron este jueves el servicio eléctrico gracias a la puesta en marcha de 19 de grupos electrógenos hasta primera hora de la mañana y 16 grupos más pendientes de conectarse a la red. Al cierre de esta edición digital, había 725 personas sin servicio en la provincia de Teruel. Además, Endesa había hecho balance de daños. En la red de alta tensión de la provincia de Teruel hay caídas en el suelo 15 torres eléctricas de las líneas de 45 kilovoltios Montoro-Calanda y Alcorisa-Calanda y más de 14 líneas de media tensión fuera de servicio.

Infografía de los pueblos del Bajo Aragón Histórico afectados por los cortes en el suministro de luz./ Jorge Pérez

En buena parte del territorio se han acumulado espesores de un metro y en el Matarraña hablan de nevada histórica, solo comparable con la que cayó en 1962. En el Maestrazgo también se remontan a los años setenta para hablar de casos similares.

La fuerza del temporal generó tanta alarma que el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en Aragón -coordinado en DGA- activó el martes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se trasladó al territorio para apoyar los trabajos de limpieza de carreteras, para atender casos urgentes y para dar cobertura a los técnicos de Endesa que debían acceder a las averías en la línea eléctrica. Las máquinas quitanieves de comarcas, diputación provincial de Teruel, DGA y Gobierno Central no daban abasto y numerosas carreteras quedaron cortadas al tráfico desde el lunes. Es el caso de la que da acceso a Andorra desde la N-232, la vía que une Aliaga y Ejulve o la que va de Utrillas a Teruel.

La labor de los ayuntamientos, vecinos y agricultores voluntarios en todos los municipios ha sido fundamental para cubrir las urgencias que se han dado en los pueblos, como los traslados a hospitales o la atención médica en los domicilios de las personas más mayores. «Gracias a la implicación y el compromiso de todos los vecinos se ha llegado a todo», resumió el alcalde de Andorra, Antonio Amador. Tanto los fallos en el suministro eléctrico como la falta de previsión por parte de las instituciones han sido objeto de debate estos días entre vecinos y alcaldes.

En el Matarraña lamentan que siempre que hay temporal de nieve, se produzcan cortes de luz. «Estamos muy defraudados por la falta de agilidad para resolver los problemas de suministro eléctrico. Nos hemos sentido abandonados por las administraciones», dijo el alcalde de Peñarroya de Tastavins, Ricardo Blanch. En Peñarroya, los técnicos de Endesa no pudieron conectar los grupos electrógenos hasta el jueves porque no podían acceder a los puntos de conexión. «Esto ha sido un desastre, dijeron que venía la UME pero nosotros lo cierto es que no hemos tenido apoyo de nadie. Los ganaderos han tenido que abrirse camino con sus propios medios para llegar hasta las granjas derrumbadas», apostilló Rosario Adell, vecina de Fuentespalda. «Lo que ha ocurrido no tiene nombre. Esto se podía haber minimizado porque desde el sábado estábamos en alerta y sabíamos que podía nevar tanto, llover… Tendrían que haber tomado medidas, enviar equipos quitanieves antes, traer grupos electrógenos… La gestión de las instituciones deja mucho que desear», declaró Elisabeth Martí, vecina del Matarraña.

Menos beligerante se mostró el presidente de la comarca, Rafael Martí, que dijo que «sino se está haciendo más es porque no se puede». «Ha sido histórico. Nunca habíamos visto hundirse techos por nevadas. Entendemos que se tiene que mejorar la gestión porque no puede ser que estemos dos días sin luz ni cobertura», subrayó. También se mostró cauto el alcalde de Ariño Joaquín Noé, que si que comentó que Endesa tendría que haber trabajado con «algo más de previsión» pero entendió que «ha sido una situación desbordante para todos», indicó.

Las quejas fueron generalizadas en todas las comarcas, sobre todo en los pueblos pequeños. «Estamos en el siglo XXI y no entiendo cómo se puede dejar a gente tres días sin accesos, sin luz ni cobertura», dijo el alcalde de Las Parras de Castellote, Joaquín Giner, refiriéndose también a Jaganta. «No entiendo dónde han estado las instituciones. Desde luego, en Utrillas no», añadió el alcalde de la capital de Cuencas Mineras, Joaquín Moreno. «Nos tienen abandonados. No limpian las carreteras y todavía hoy-por ayer- hay pueblos incomunicados. Es una vergüenza lo que ha pasado», agregó Alberto Blasco, vecino y agricultor de Muniesa.

Ayudas para Cataluña y Baleares

La borrasca Gloria no sólo ha golpeado con fuerza Teruel y parte de Zaragoza. Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han sufrido los efectos del temporal en sus campos y actividad económica y ha dejado 11 muertos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves durante su visita a Cala Rajada (Mallorca) que activará «inmediatamente» los mecanismos para conceder ayudas de urgencia a los damnificados por la borrasca Gloria pero olvidó citar a Aragón. Este hecho no implica que no vaya a haber ayudas para la Comunidad, pero el presidente no la nombró en sus declaraciones. «No vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos para impulsar las ayudas a particulares, empresas y administraciones afectadas», dijo el presidente en declaraciones a los periodistas.