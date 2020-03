El Gobierno de Aragón refuerza el servicio de apoyo psicológico con un nuevo call-center para terapia familiar

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón alcanzó un acuerdo con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) para prestar asistencia psicológica a la población aragonesa. Desde hace una semana, y a través de un sistema telefónico facilitado por el Departamento de Salud, más de 250 psicólogos atienden entre 60 y 70 llamadas diarias de personas con las que, fundamentalmente realizan consultas de acompañamiento, más que terapéuticas.

Se trata, en muchas ocasiones, de situaciones de angustia e incertidumbre y muy relacionadas con el luto por la pérdida de familiares de los que no pueden despedir por las restricciones en los tanatorios. Igualmente, por la lejanía de personas mayores que se encuentran en residencias y con las que no pueden mantener contacto físico. Pero también hay situaciones complicadas como las que se producen en el seno de las familias para organizarse, máxime cuando los padres trabajan y ya no cuentan con ayuda para dejar a sus hijos con otras personas.

No obstante, la entrada en la tercera semana del confinamiento tiene visos de agudizar determinadas situaciones de estrés, y se pone la lupa sobre los más pequeños de la casa que, hasta el momento, han sido un sector de población muy resiliente pero cuya resistencia puede comenzar a flaquear por tantos días de confinamiento. De hecho, ya se atienden consultas por situaciones familiares más complejas.

No todos los menores tienen idénticos comportamientos, ni todas las viviendas reúnen las mismas condiciones para llevar mejor la reclusión, ni todos los padres disponen de los suficientes mecanismos para manejar las tensiones que se producen en esta situación que va a endurecerse para los próximos quince días.

Por ello, el actual call-center de atención psicológica va a ampliarse esta próxima semana precisamente para facilitar una terapia socio-familiar con énfasis en la infancia.

Este recurso que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha con previsión, con la colaboración totalmente altruista de los profesionales, debe afrontar una nueva etapa si cabe más dura. A partir de ahí, podrá analizarse con más detalle cada situación y valorarse qué circunstancias pueden resultar más idóneas para cada caso.

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado partidario de intensificar la alerta sobre las situaciones que se van a generar en la tercera semana de confinamiento, arbitrando medidas lo antes posible, como la de reforzar este recurso puesto a disposición de las familias, para que sepan que cuentan con él. “Estamos preparados para afrontar esta segunda parte del estado de alarma y así lo tienen que saber los ciudadanos, cuyo comportamiento está siendo ejemplar”, ha señalado Lambán.

Del mismo modo, ha elogiado la actitud altruista de profesionales cuya labor es tan determinante en estos momentos.

Tras contactar con el Colegio, en un primer momento se aportaron los teléfonos particulares de algunos de sus responsables, recibiendo más de 130 llamadas el primer día, hasta que se les habilitó un servicio de llamadas proporcionado por el Salud. De los 1500 profesionales que integran el colectivo, en menos de 24 horas se ofrecieron para esta iniciativa más de 400 psicólogos. En esta semana, son unos 250 los que atienden hasta 70 llamadas diarias.

Además del teléfono de atención 876 036 778, el Gobierno de Aragón ha publicado tres documentos que recogen las “Recomendaciones de ayuda psicológica ante la crisis del coronavirus”, establecidos por el Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

El primero explica las pautas que debe ser seguir la población en general; el segundo se dirige a todos los profesionales y el tercero, al personal de Protección Civil.