El Gobierno contesta con la misma respuesta a preguntas del triple crimen de Andorra

El Gobierno Central ha vuelto a evitar contestar a las preguntas acerca de si se van a depurar responsabilidades o se abrirá alguna investigación sobre el triple crimen de Andorra que realiza el senador valenciano Carles Mulet. La coalición PSOE-Podemos contesta con la misma respuesta, en la que no aporta información, a una serie de cuestiones que CHA ya ha planteado a través del senador de Compromís en más de una ocasión. Como en febrero no obtuvo respuesta, Mulet volvió a remitir sus preguntas cuestionando por qué no eran contestadas por el Gobierno.

La respuesta del ejecutivo es la siguiente: «en algunas de las preguntas parlamentarias es usual encontrar cuestiones sobre las que el Gobierno no puede responder por diferentes motivos, entre los que se encuentran el de tratarse de actuaciones correspondientes a gobiernos anteriores, versar sobre materias de la competencia de otros poderes del Estado, como los órganos jurisdiccionales u otras administraciones públicas. A pesar de ello, el Gobierno no deja de contestar a las preguntas, sino que intenta facilitar al autor de la iniciativa la información de que dispone. El Gobierno responde con toda la información disponible, incluso en aquellos casos en los que las preguntas que se formulan son contrarias a las reglas del decoro parlamentario. En ningún caso, es intención del Gobierno sustraerse a sus obligaciones con las Cámaras, sino por el contrario ofrecer toda la colaboración y asistencia para facilitar las tareas de sus miembros.

El partido pregunta cuestiones cómo ¿qué medidas se van a adoptar en el futuro para evitar que este tipo de situaciones vuelven a ocurrir en el medio rural aragonés?, ¿piensa el actual gobierno abrir alguna investigación para esclarecer los pormenores y errores que llevaron a este asesinato?, ¿va a depurar responsabilidades este gobierno por los errores cometidos en esta actuación? o ¿en qué ha consistido ese minucioso juicio critico del conjunto de actuaciones llevadas a cabo? ¿Qué conclusiones han sacado?.