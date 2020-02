El nuevo Gobierno tampoco contesta a las preguntas del triple crimen de Andorra

El Gobierno Central ha vuelto a evitar contestar a las preguntas acerca de si se van a depurar responsabilidades o se abrirá alguna investigación por el triple crimen de Andorra. La coalición PSOE-Podemos contesta en una misma respuesta de apenas 11 líneas a cuatro cuestiones que CHA ha realizado a través del senador de Compromís Carles Mulet.

Una situación que ha «indignado profundamente» al valenciano ya que no es la primera vez que el ejecutivo contesta con evasivas. «Que este Gobierno no valore la acción del anterior (el PP) tampoco me parece nuevo vista la falta de valentía demostrada en otras actuaciones, que en ningún caso se puede amparar en la lealtad institucional. Pero que no conteste a lo que se le pregunta, como es el caso, sí que es una falta de respeto total al Senado y a su función de control».

En su respuesta, el Gobierno se limita a decir que el «análisis crítico» de las operaciones llevadas a cabo «aporta una mejora para el futuro» aunque sin concretar qué protocolos se van a producir.

Tampoco especifica, cuándo asegura que se llevaron a cabo actividades de investigación y de análisis de evidencias, pero sin decir cuáles fueron ni cuándo se realizaron. La COMARCA publicó hace unos días que los principales informes para analizar la ropa, sangre, balas, proyectiles y diferentes indicios encontrados en el masico del tiroteo de Albalate se solicitaron varios días después de producirse el triple crimen de Andorra.

La formación preguntó cuatro cuestiones muy concretas y ya ha anunciado que se reformularán de nuevo incorporando otras cuestiones. Los interrogantes son: ¿considera el actual gobierno que el anterior adoptó todas las medidas adecuadas, en tiempo y forma, para la investigación del crimen y posterior detención del criminal así como para garantizar la protección de la población del entorno tras el tiroteo en el masico de Albalate?, ¿qué medidas se van a adoptar en el futuro para evitar este tipo de situaciones en el medio rural aragonés?, ¿piensa el actual gobierno abrir alguna investigación para esclarecer los pormenores y errores que llevaron a este asesinato? y ¿va a depurar responsabilidades por los errores cometidos en esta actuación?.