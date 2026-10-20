El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contará con 148 máquinas quitanieves y más de 22.000 toneladas de fundentes almacenadas en 29 almacenes y 76 silos de las tres provincias aragonesas para la campaña de vialidad invernal 2026-2027 en Aragón. También habrá disponibles 42 depósitos de salmuera con capacidad para 1.320.000 litros y 101 estaciones meteorológicas para mantener la Red de Carreteras del Estado en las mejores condiciones y garantizar una circulación segura durante el invierno.

En el caso de la provincia de Teruel, se contará con 39 quitanieves, mientras que Zaragoza y Huesca tendrán 70 y 39, respectivamente. Además, habrá 29 almacenes y 76 silos de fundente con una capacidad total de 8.700 toneladas en la provincia de Zaragoza, 5.120 en la de Huesca y 8.250 en Teruel. Se contará con 42 depósitos de salmuera con capacidad para 493.000 litros en la provincia de Zaragoza, 483.000 en la de Huesca y 344.000 en la de Teruel.

Actuaciones desde noviembre hasta abril

Las operaciones de vialidad invernal contemplan trabajos preventivos en situaciones de bajas temperaturas para evitar, principalmente, la formación de placas de hielo en la calzada, así como el establecimiento de restricciones en la circulación de vehículos pesados antes de que puedan quedarse atrapados en las vías.

Dentro de este plan, se recomienda a los usuarios que atiendan en todo momento las recomendaciones que se hagan desde los organismos responsables en caso de situaciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre el estado de las vías a través de los canales oficiales.

En este sentido, es importante recordar que entre las modificaciones del Reglamento General de Circulación que entraron en vigor este 1 de octubre hay una relativa a situaciones con nieve: «En autopistas y autovías, estará prohibido adelantar cuando la circulación se vea dificultada por la circulación y habrá que dejar libre el carril izquierdo para vehículos de emergencia y quitanieves».

La pasada campaña se llevó a cabo sin incidencias reseñables. En total, se consumieron más de 4.000 toneladas de fundentes y 6,6 millones de litros de salmuera.

La Delegación del Gobierno en Aragón la Comisión Autonómica de Vialidad Invernal se ha reunido este martes para revisar y actualizar los protocolos de coordinación y actuación ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que durante los próximos meses pueden afectar a las vías de comunicación estatales. En este encuentro han participado la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, el subdelegado en Huesca, Carlos Campo, y el subdelegado en Teruel, Enrique Gómez; responsables de conservación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Unidad Militar de Emergencias; y responsables de la Aemet, de la Dirección General de Tráfico, de Protección Civil, y de las áreas de Interior, Emergencias y Carreteras del Gobierno de Aragón. En definitiva, todas las instituciones y órganos implicados en dar respuesta a las incidencias y afectaciones que la meteorología puede generar durante el invierno.