El Gobierno sigue sin aplicar la fiscalidad diferenciada para Teruel, Cuenca y Soria siete meses después de incluirla en los Presupuestos de 2022

El Gobierno Central sigue sin especificar cuándo y cómo pondrá en marcha las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuando ya han pasado siete meses desde su aprobación. Este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tan solo ha dicho que esperan poder presentar “de forma temprana” qué incentivos regionales “parecen viables” sin precisar nada de su aplicación.

Ribera ha respondido sin concreciones a una pregunta de la senadora de Teruel Existe Beatriz Martín en la Cámara Alta en la que precisamente le pedía “qué acciones y con qué calendario concreto” trabaja el Gobierno para su puesta en marcha.

Ante unas palabras que ha definido como «huecas y faltas de compromiso”, Martín le ha recriminado a la vicepresidenta tercera que la aplicación de las ayudas a los costes laborales estaban fijadas en el acuerdo de investidura con el que Teruel Existe facilitó la investidura de Pedro Sánchez. “Teruel Existe ha cumplido con creces y ustedes no solo no cumplen con nosotros sino que no lo hacen con la población de Cuenca, Soria y Teruel”, ha afirmado la senadora, quien sin embargo tampoco ha hecho alusión a posibles consecuencias por la falta de cumplimiento del acuerdo.

La reacción de la formación es la redacción de una carta solicitando a la ministra de Hacienda una reunión con los procuradores de Soria, Cuenca y los tres parlamentarios de Teruel Existe para que les expliquen cómo se aplicarán las ayudas.

“La actitud de su Gobierno es de pura hipocresía. Les gusta presumir de su implicación frente a la despoblación y en cambio cuando tienen en sus manos una herramienta directa eficaz, rápida, real y capaz de ayudar a tres provincias que sufren una despoblación muy grave no la aplican confirmando esa hipocresía del que dice mucho pero realmente ganas y voluntad de actuar contundentemente tiene muy poca”, ha criticado Martín, quien ha pedido al PSOE que pase a la acción y se deje de charlas y de discursos autocomplacientes y aplique medidas urgentes.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha afirmado que se trata de una “cuestión enormemente sensible” y que en estos momentos el Ministerio de Hacienda trabaja en la modificación de los 15 reales decretos por los que se delimitan las respectivas zonas y esperan poder presentar de forma temprana “qué tipo de incentivos regionales parecen viables sobre este nuevo mapa”. “Palabras huecas no tenemos, acción, acción y acción. No es un problema solo de Teruel tras décadas de olvido de Madrid y también de la mayor parte de las comunidades. Frente a esto llevamos trabajando cuatro años en la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades , la generación de servicios, la innovación en la generación de actividades de empleo y en la transición justa acompañados de los actores locales”, ha destacado Ribera.

Tras las palabras de la ministra ha reaccionado el Partido Popular de Teruel a través de un comunicado en el que los senadores Manuel Blasco y Carmen Pobo han alertado de que el Gobierno de España “no tiene ninguna intención de aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel”. Un hecho fundamentado en los siete meses que han transcurrido desde que se incluyera una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado para contemplar esa posibilidad en la provincia turolense, así como también en Soria y Cuenca. Blasco y Pobo han vuelto a incidir que la inexistencia de plazos y de medidas concretas para su aplicación y entrada en vigor convierten a esa disposición adicional en “papel mojado”. “Supone un compromiso que no es tal y, lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón”, han añadido al respecto.