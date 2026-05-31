Gonzalo Sánchez cumple su sueño en Motorland Aragón: «Es el mejor resultado de la temporada»

Gonzalo Sánchez cerró en Motorland Aragón su mejor fin de semana de la temporada con un decimotercer puesto y la sensación de haber dado un paso adelante en la categoría Sportbike del Mundial de Superbike. El piloto turolense, arropado por familia, amigos y aficionados, reconoce que correr en casa ha sido “un sueño cumplido”, aunque mantiene la ambición intacta: “Quiero estar delante, ganar carreras y luchar por un Mundial”.
El piloto del equipo ARCO Yamaha MotoR University Team recibe a La COMARCA en su furgoneta para analizar su temporada en la tercera categoría del campeonato y valorar un fin de semana que desde pequeño sueña: correr el Mundial en Motorland Aragón.
Primero de todo, Gonzalo, ¿Cómo te encuentras?
Bien. Hemos acabado la carrera, que era lo más importante hoy. Sobre todo en casa, porque este sábado se juntó todo para que fuera mal. He estado haciendo una muy buena carrera. Habíamos trabajado mucho. Pero bueno, al final son cosas del directo. Hay cosas que salen fuera de mi control y del de mi equipo. Entonces, tampoco se puede hacer más.
Hoy hemos salido también con ganas. Una muy buena salida. Una carrera que ha sido peleona y donde he tenido que sufrir. Y controlarme mucho, porque ha habido factores que tampoco dependían del todo de mí y he tenido que lidiar con ellos de la mejor manera posible. Al final hemos acabado decimotercero. De momento es el mejor resultado de la temporada. Trece con una Yamaha no está mal. Entonces, estoy contento. Muy bien.
Ya ha terminado este fin de semana que tanto esperabas. ¿Qué notas le das?
Un nueve por este sábado, sino un diez. Siempre que me preguntan por este fin de semana, yo diría que es una de las mejores semanas del año para mí. Porque al final no es solo lo que hay en el fin de semana, sino todo lo que conlleva.
El pre-evento que tuve con Carlos Checa. Es un mítico de este mundo, una leyenda que ha estado en MotoGP, campeón del mundo de superbikes. Tiene mucha historia detrás y poder estar en un evento con él es un sueño cumplido. Hace diez años estaba aquí pidiéndole fotos. Y hoy estoy compartiendo un evento. Entonces, para mí esta semana es muy, muy bonita.
Llegabas con la sensación de que el objetivo era estar aquí. Que tu sueño ya se había cumplido formando parte de la parrilla en Motorland Aragón. ¿Terminas el fin de semana con la misma sensación?
El sueño de hace dos años era correr en el Mundial, hace diez era poder correr una carrera en Motorland. Y hoy corro en el Mundial en Motorland. Entonces, puedo decir que uno de esos sueños se ha cumplido.
Muy agradecido con toda la gente que me ha rodeado durante todo este tiempo. Me quedan más metas que cumplir. Quiero estar delante en el Mundial. Quiero ganar carreras, hacer podiums, vueltas rápidas, poles… Ganar un Mundial. Una parte la hemos conseguido, pero no nos podemos despistar porque queda mucho camino.
Aunque imagino que, debido a la jornada de este sábado con la caída, te queda un poco un de regusto amargo. ¿Con qué sensación te vas? ¿Cómo te has sentido al estar aquí?
Muy buena. Ha sido el mejor fin de semana del año hasta el momento. Llegamos aquí en el ecuador del campeonato con no muy buenas sensaciones tras República Checa. Veníamos de una caída, sufriendo mucho del tren delantero.
Ahora hemos entendido ya muchas cosas. Sabemos de dónde vienen esos errores que no entendía. Hemos dado un paso adelante con la moto y conmigo encima de ella. Entonces, la sensación es buenísima. Venimos de una línea ascendente. Hay que minimizar errores, pero estoy contento porque venimos creciendo.
Para mí, hacer un decimotercer puesto en el Mundial es uno de los mejores resultados que he conseguido nunca. Estoy contento.
¿Y el sábado qué ocurrió? ¿Cómo te caíste?
Llegué hasta el noveno, saliendo el diecisiete, en cuatro vueltas. Me lo estaba pasando bien encima de la moto. Estaba fluyendo y me estaba saliendo todo. Hasta que pasó algo que no entendí y caí. Se me fue y no la pude salvar.
Simplemente llegué a la curva, frené normal, como en la vuelta anterior, y se me cerró. Se juntó todo. Levanté la moto, hubo bandera roja y volví a salir último. En la primera vuelta remonté diez posiciones y al llegar a la chicane, antes de la contrameta, noto que la rueda de atrás se me ha pinchado. No me había pasado en la vida. Es decir, el sábado se juntó todo para que no saliera nada.
Lo tomamos como una oportunidad también de ver dónde estábamos fallando. Encontramos un poco el porqué y ahora debemos acabar carreras, coger experiencia, ver también cómo van los demás, en qué podemos mejorar, y seguir la línea que llevamos.
¿Y cómo valoras la jornada de este domingo?
No te diría un sobresaliente porque me hubiera gustado estar entre los diez primeros. No te voy a mentir. Pero un notable alto sí. Veníamos de dos caídas en carrera y hacer el mejor resultado del año… Hay que seguir creciendo, debo aceptar en el lugar en el que estamos y trabajar para seguir creciendo.
¿Esta era la carrera que te imaginabas hacer también el sábado?
Sobre todo he imaginado una carrera más fácil. El calor que hemos tenido este fin de Motorland ha sido increíble. Teníamos mucho problema de grip, tanto delante como atrás y no se podía frenar del todo fuerte. Además, creo que he sobrecalentado un poco el neumático hoy y he tenido que ir hacia atrás, coger de nuevo la temperatura óptima y volver hacia delante. Al final este fin de semana me lo tomé para disfrutar y creo que es lo que voy a hacer a partir de ahora, ya que ha sido el mejor fin del año hasta la fecha.
No tenía expectativas, simplemente quería disfrutar de mi familia y de mis amigos. El sábado fue una locura. Pudimos traer a 55 personas de Teruel y estoy muy contento y agradecido con todos ellos. No me esperaba nada.
Después de finalizar la Aragón Round, la cuarta prueba del calendario, nos encontramos en el ecuador del campeonato. ¿Cómo valoras lo hecho hasta ahora?
Ascendente, pero no podemos parar. Tenemos un objetivo: llegar arriba. Es cierto que con una Yamaha nos limita un poco, pero estamos trabajando muy bien y quiero agradecerle a mi equipo porque está haciendo un trabajo fantástico.
Hasta ahora hemos tenido cuatro ejercicios y ahora vamos a por el examen. Vamos a hacer un buen final de temporada. En dos semanas tenemos Misano y luego el parón de verano. En Italia tenemos algunas mejoras que no han llegado desgraciadamente para Motorland. A seguir creciendo y luchando por lo que queremos.
¿Estás en el punto que querías?
No estoy en el punto que quería a principio de temporada porque tú siempre empiezas con el objetivo de ganar, pero, viendo cómo fueron las dos primeras carreras, estar hoy en el decimotercer lugar es estar muy bien. Hace dos carreras nosotros peleábamos por la vigésima plaza y con mucho, mucho, mucho riesgo por el decimoquinto. Hoy hemos peleado por posiciones más altas, incluso teniendo algún problema. Eso quiere decir que tenemos potencial.
También el inicio de este año ha sido excepcional. Llegaste bajo mínimos, tras una cirugía al final de la pasada temporada, sin realizar pretemporada y prácticamente sin subirte a la moto. ¿Cómo ha sido la preparación en estas circunstancias?
Un reto. El día que me operaron, me desperté y no sabía ni dónde estaba debido a la anestesia. Cuando me recuperé, lo primero que pregunté fue el tiempo de recuperación y me dijeron cinco meses. Es un golpe duro porque esos plazos marcaban el circuito de Most, es decir, hace dos semanas.
Me puse como reto conmigo mismo volver en dos meses y a partir de ahí empezamos a trabajar con mi fisioterapeuta. Cumplimos todos los plazos y justo dos meses después de la operación, me subí a la moto. Pero es que la moto de carreras la probé solo una vez en los tests oficiales de Portimao. Hemos ido con el gancho hasta allí. Mucho estrés durante la pretemporada, pero al final estoy contento.
Ha sido una buena pretemporada, donde he trabajado bien, he crecido como piloto y creo que he hecho un buen trabajo junto al equipo. La moto era nueva y había que poner muchas cosas en su sitio, probar otras y estoy muy agradecido con ellos.
Siempre hablamos de talentos, de grandes pilotos en diferentes comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía… ¿Qué necesita Aragón para tener más Gonzalos Sánchez?
(Sonríe y se sonroja) Esta es complicada porque yo no me considero alguien diferente. Soy igual que los demás. Un chaval de 17 años que por suerte hace lo que le gusta, disfruta de ello y nunca se cansa. Hoy he quedado decimotercero, pero mañana voy a entrenar para quedar entre los diez mejores en la próxima carrera.
Debemos recalcar mucho las escuelas. La escuela de Teruel, Los Mañicos, donde voy mucho a entrenar con niños pequeños. Tengo uno que me encanta, tiene 6 años y lo veo con la minimoto y es fantástico. Lo hace muy bien.
Al final simplemente es disfrutar del camino, pero no soy diferente ni mejor que nadie. Solo doy lo máximo que tengo en cada momento. Hago lo que me gusta, disfruto y quiero seguir fluyendo de esta manera porque este es mi sueño.
¿Y qué necesita Gonzalo Sánchez para acabar de explotar el talento y el potencial que tiene?
Una suma de cosas. Que todo cuadre. Hay cosas que cuando no es el día, no puedes hacer nada. Cosas que salen de tu control. Pero debo minimizar errores, adaptarme bien a esta nueva categoría porque ha cambiado totalmente a lo del año pasado. Es una moto muy diferente. Cambia totalmente el estilo de pilotar, tiene más potencia, más velocidad, más fuerza y eso requiere un mejor física.
Debo alinear todo. Mi mente, mi físico, mi técnica, mi talento, mis ganas, mis ansias… Todo. Para cuando llegue ese momento decisivo estar preparado y no dudar, porque cuando yo he estado detrás nadie ha dudado (se ríe).
De cara al año que viene, ¿Qué objetivo tienes y qué te depara el futuro?
Es la primera vez este año que me hacen esta pregunta y el año que viene no lo sé. Estoy a 31 de mayo y tengo que disfrutar lo que queda de fin de semana con el equipo, los sponsors y mi gente de Aragón que ha venido a verme. No pienso en mañana. Solo pienso en volver a la furgoneta con mi hermano, volver juntos y poco más. Disfrutar del momento porque cuando te pones a pensar en el futuro dejas de tener la mira en el presente. Simplemente debo disfrutar del momento y ya está.