El GP de Aragón regresa con fuerza y el talismán de Marc Márquez

Motorland plantó este jueves la semilla de su futuro para dotar de sombra y más CO2 a una de sus gradas más populares, la pelouse 6. Su futuro más inmediato está garantizado con la prueba reina del motociclismo, el Mundial de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito alcañizano. El Gran Premio de Aragón está asegurado con al menos tres carreras, incluida la de este año, hasta 2026 según firmaron en mayo Dorna y DGA. El canon que pagará este año el ejecutivo autonómico volverá a ser de 9,6 millones (IVA incluido) y aumentará en un 3% en 2024 y otro 3% en 2026. El presupuesto comprometido de DGA es de 24 millones de euros, que se financiarán con cargo a las arcas autonómicas.

Contar con la mayor evento de Aragón y, además, de calado internacional, supone un importante impacto económico que repercute más allá del Bajo Aragón Histórico y que tiene implicaciones que trascienden este fin de semana. Ser un circuito mundialista otorga un prestigio que se recoge durante todo el año a través de la ocupación en pista para test privados de marcas o de empresas que alquilan la pista a personas que quieren correr sobre el mismo asfalto que Marc Márquez. Los números concretos del impacto económico se espera que se conozcan próximamente cuando se presente un estudio que ultima la Cámara de Comercio de Teruel por encargo del Gobierno de Aragón. «Somos el mayor evento que se celebra en Aragón por número de aficionados y además de carácter internacional», destaca el alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland, Ignacio Urquizu.

Su repercusión es también de imagen. Supone dotar a la comunidad y a Alcañiz de una proyección internacional que va mucho más allá de las carreras. «Motorland es un símbolo de identidad de nivel internacional del Bajo Aragón Histórico porque ha demostrado que es un gran circuito y para el territorio supone proyectar una imagen de prestigio con derivaciones después en el turismo del motor y en que la pista esté ocupada el resto del año en más pruebas deportivas, test privados y otras cuestiones relacionadas con la tecnología», recalca el presidente de Motorland y vicepresidente de DGA, Arturo Aliaga. Profesionales de cerca de 90 televisiones de todo el mundo retransmitirán cuanto acontezca este fin de semana a casi cualquier televisión del planeta. Entre ellas, RTVE, que ofrecerá las carreras en La 1 el domingo y ha previsto una programación especial durante todo el fin de semana.

En total, alrededor de 400 periodistas llegados de todo el mundo van a cubrir la cita. No hay datos de Aragón pero como ejemplo, según un estudio de medios encargado por el Circuito de Jerez el último Gran Premio de España tuvo un retorno de 12,5 millones de euros teniendo en cuenta la estimación en euros del espacio o duración de las noticias generadas según las tarifas publicitarias de los medios evaluados, que comprenden prensa escrita, medios online, televisiones y radios de toda España.

Un amplio dispositivo humano con más de 5.700 trabajadores en su organización hace posible que el Gran Premio Animoca Brands de Aragón se celebre como está previsto. Una cifra que da buena cuenta de la magnitud e importancia que tiene este evento a nivel mundial. El grueso de los profesionales que están trabajando directamente lo conforman cerca de 4.000 personas empleadas por los equipos, la organización y Dorna. Por parte del circuito, el dispositivo humano está compuesto por más de 500 personas que trabajan en las gradas y zonas de público, taquillas, seguridad y accesos; 462 profesionales se dividen entre el grupo de comisarios de pista, personal de pit lane, secretaría, dirección de carrera y personal sanitario; unos 60 están destinados en las salas VIP, catering y tiendas de Motorland; 30 trabajadores empleados en la sala de prensa, centro de acreditaciones y conductores del servicio de shuttle para los fotógrafos, y unas 100 personas que se ocuparán de las funciones de mantenimiento, montaje, limpieza y señalización.

A ello se le suman los más de 600 guardias civiles y los 75 bomberos de la Diputación de Teruel, entre otros cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajarán las 24 horas al día para que todo salga según lo previsto.

El GP de Aragón se ha organizado en un tiempo récord y después de unos meses complicados que están haciendo ser precavidos a la organización sobre la respuesta del público, además, en un momento con un contexto económico complicado a nivel mundial con la inflación desbocada. A finales de mayo el consejo de administración cesó al anterior gerente, Santiago Abad, por dos escándalos de gestión y hasta comienzos de agosto no firmó su contrato el nuevo director, Miguel Ángel Cobo. Ante el vacío en la dirección Dorna recurrió al apoyo externo de la empresa del exgerente de Motorland Tomé Alfonso para organizar el GP de este año. Hasta bien entrado junio no se pusieron a la venta las entradas online ya que Abad no había activado la plataforma virtual, un problema que también motivo su cese.