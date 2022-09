Cobo: «Motorland va a potenciar las pruebas de nuevos modelos de coches, un sector en crecimiento que genera empleo de calidad»

Habrá llegado a Motorland con mucha ilusión, proyectos y retos pero preséntese primero, ¿quién es Miguel Ángel Cobo?

Soy un apasionado del motor de 34 años, especialmente de los coches desde que era un niño. Me viene de familia y al ser de Jerez he vivido el circuito como espectador. Estudié todo lo posible para avanzar en el sector de la automoción y el motorsport; y creo que lo he conseguido. A nivel profesional estuve trabajando en Nissan a través de una subcontrata, aunque en sus instalaciones; y también subcontratado en Audi parcialmente desde Volkswagen España. También participé en Fórmula Student, una especie de asociación de estudiantes en la que hacíamos diseño de coches y estuvimos trabajando con personalidades del sector. He vivido bastante el motor aunque no en mi última experiencia profesional, en la que estuve en el sector espacial. Vengo de ser jefe de producto en Deimos Space para sistemas de vuelos de misiones espaciales y mayoritariamente trabajábamos para la Agencia Espacial Europea. Estuve poco tiempo porque surgió esta oportunidad y no la podía dejar escapar.

¿Por qué se presentó a la plaza de gerente?

Por el gran reto que representa, es de las posiciones que más puede motivar a un apasionado del motor. La gerencia de Motorland es uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar cualquier ingeniero apasionado de la automoción que ha dedicado su carrera profesional a este sector. Conlleva mucha responsabilidad pero la parte buena es que aporta un impacto económico positivo en la zona. Hace crecer a Aragón.

Fue escogido entre 45 candidatos y firmó su contrato hace poco más de un mes, ¿cómo ha sido su aterrizaje en Motorland?

Muy bueno. Soy consciente de que con solo un mes en Motorland enfrentarme a un mundial de MotoGP es un reto enorme pero he tenido la gran suerte de contar con un gran equipo. Estoy rodeado de personas que llevan muchos años trabajando y saben hacer las cosas. Ahora estoy aprendiendo y apoyándome en ellos.

¿Cómo ve al equipo profesional de Motorland?

Muy motivado y con muchas ganas de trabajar y demostrar. Son personas muy involucradas, capaces y profesionales.

¿Y el circuito?

Técnicamente es muy bueno y tecnológicamente, también. De hecho, es de los mejores trazados del mundial. Debemos sacar pecho, tenemos una gran ventaja a nivel técnico.

¿Había visitado Motorland antes de llegar a la gerencia?

Sí, estuve en el Campeonato de España de Superbikes.

¿Es motero?

Soy más de coches aunque también me gustan las motos. He tenido moto y he aprendido mucho de técnica arreglándola. Como he vivido en muchos lugares ha sido mas fácil llevarme conmigo el coche.

¿Qué le ha parecido Alcañiz? ¿Ya se ha instalado en la ciudad?

Sí, ya estoy viviendo aquí y los alcañizanos me están pareciendo personas muy majas y cercanas. La ciudad tiene una pasión muy buena por el mundo del motor, se respira gasolina en el ambiente.

Su primer acto público fue un homenaje al antiguo circuito Guadalope previo a las fiestas. Esa conexión que existía entre la ciudad y su trazado urbano no se ha logrado con Motorland, ¿va a trabajar por mejorar esta unión?

Ahora como estoy recién aterrizado no me ha dado tiempo a poner sobre la mesa acciones concretas pero sí que he estado hablando con Jesús Baquero y tenemos los dos una visión en común. Nuestra visión es unir la ciudad y el circuito Guadalope con Motorland.

Pasamos a hablar de Motorland, ¿qué objetivos se marca?

Es pronto para hablar de objetivos, llevo un mes y tengo que conocer el equipo, la estructura, sentarme con cada uno de los trabajadores en la medida de lo posible y enfrentarme al mundial de MotoGP. Tengo objetivos en la cabeza pero prefiero aún no bajarlos a tierra hasta al menos después del mundial y cuando ya pueda hablar con cifras y números.

¿Qué espera de este Gran Premio?

Se va a producir un cambio hacia la normalidad después de dos años. No hay que fijarse en esta prueba de forma aislada sino mirar de dónde venimos, que es una pandemia con puertas cerradas. El GP debe ir para arriba y recuperar el entusiasmo de todo lo que se vive en un mundial.

¿Cuáles son las previsiones de público?

Ahora aún no lo sabemos. Prefiero guardarlo para después porque hay bastantes variables que pueden afectar.

¿Qué retos de futuro se marca para el Gran Premio de Aragón?, ¿hacia dónde debe ir?

Para eso tendré que vivir mi primer GP, entenderlo, conocerlo, apoyarme en el equipo y contrastar con ellos qué se puede hacer. Por supuesto que el objetivo es que vaya a más.

¿Qué visión se tiene del GP de Aragón desde fuera?

Mi visión es que a nivel técnico es muy bueno. La parte de la horquilla recuerda a Laguna Seca, que es una de las curvas más emblemáticas del motor; y también me gustan los desniveles y la recta. De hecho, muchos pilotos ya han dicho que es su circuito preferido.

Hay quien cuestiona que se pague con fondos públicos el canon del Gran Premio de Aragón, ¿qué les diría?

Hay que agradecer al departamento de Industria todo lo que se involucra con Motorland. Hay que tener en cuenta y poner en valor que este proyecto tiene impacto económico, capacidad de atracción de empresas y aporta visibilidad nacional e internacional para Aragón.

Contar con una prueba mundialista es esencial para el prestigio de Motorland y para que haya ocupación el resto del año con test privados que aportan beneficios y trabajo.

Sí, es imprescindible y también para la generación de talento y ofrecer una salida laboral a los jóvenes de la zona. Los bajoaragoneses tienen facilidad para acceder a los equipos y eso se irá potenciando si se sigue atrayendo empresas y se trabaja más ese área. En Technopark ya se puede comprobar.

Motorland se ha integrado en el PERTE de la mayor agrupación empresarial de la automoción en España liderada por Seat, ¿de qué forma va a participar?

El PERTE está siguiendo su camino correctamente y Motorland será un banco de pruebas pero no puedo precisar más porque no he podido conocer el proyecto en profundidad debido al poco tiempo que llevo y que estoy centrado en el Mundial.

DGA está acometiendo importantes inversiones como el 5G y las dos zonas para la realización de ensayos de vehículos con agua que, combinadas con las pistas ya existentes, supondrán la puesta en marcha de un centro de desarrollo para abrir nuevos nichos de negocio con los que obtener beneficios y crear empleo. ¿El modelo de Motorland se va a enfocar más a los ensayos o se van a combinar las dos facetas?

Hay que ponerlo sobre la mesa pero no se va a perder la faceta deportiva ni tampoco la tecnológica.

¿Qué le gustaría desarrollar?

Fomentar todo en lo que se está trabajando ahora como el 5G y más cosas que tengo en la cabeza. Hay muchas tecnologías que se pueden validar, probar… pero eso sí que es complejo. Lleva mucho trabajo.

¿Hay nicho de mercado en el vehículo eléctrico y conectado y estos nuevos ensayos?

Muchísimo. En el testing, las pruebas de vehículos… hay un mercado muy grande. Un coche normalmente lleva unos cinco años de desarrollo; y un retrofit (actualización a nivel tecnológica del modelo) o un restyling (cambio a nivel visual de un modelo) son unos tres años. Normalmente los fabricantes están cinco años diseñando un nuevo coche y recortar esos tiempos y poner cada tres años un nuevo modelo en el mercado supone una cantidad muy grande de ensayos. Muchos de ellos no se hacen en sus instalaciones sino que se subcontratan. Eso genera empleo y de calidad, que es lo importante.

Por último, siempre se habla de las sinergias entre Motorland y Technopark pero no acaban de llegar y ser visibles públicamente, ¿va a trabajar por mejorar esta relación?