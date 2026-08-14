Un gran torreón: El nuevo descubrimiento del taller de arqueología en el yacimiento de La Reala de Alcañiz

La existencia de un gran torreón de planta rectangular. Ese es el mayor descubrimiento que se ha podido conocer en la segunda campaña arqueológica realizada en el yacimiento de La Reala de Alcañiz. Junto a esta estructura han aparecido además otros elementos adosados que todavía se encuentran parcialmente excavados y cuyo estudio continuará en las próximas campañas.

Una treintena de personas pudieron descubrir los resultados de la campaña en una jornada de puertas abiertas que se realizó el pasado jueves. Según explicó Francisco Castro, arqueólogo y miembro del Taller de Arqueología de Alcañiz, estos nuevos restos hacen más complejo el sistema defensivo conocido hasta ahora, y abren nuevas líneas de investigación para los próximos años. El equipo se muestra satisfecho tanto con los resultados arqueológicos como con la participación de los alumnos y alumnas del curso de iniciación.

La visita reunió a alrededor a diferentes personas interesadas en conocer los resultados de la segunda campaña de excavaciones arqueológicas desarrolladas en el lugar. Hubo tanto visitantes que ya habían participado en jornadas anteriores como personas que se acercaban por primera vez al yacimiento. Castro valoró la convocatoria como «todo un éxito», especialmente teniendo en cuenta que se celebró apenas unas horas después de una intensa noche marcada por el eclipse y las Perseidas.

Parte del yacimiento en el recorrido. / Francisco Castro

Acercar La Reala a los alcañizanos

La jornada también cumplió una importante función divulgativa. Entre los asistentes, hubo vecinos de Alcañiz que, pese haber oído hablar del yacimiento que tienen tan cerca del pueblo, todavía no conocían la localización exacta: en el entorno de TechnoPark y Motorland.

Desde el Taller de Arqueología destacan precisamente la importancia de este tipo de actividades para acercar el patrimonio local a la ciudadanía y mostrar, además, cómo se desarrolla el trabajo arqueológico para el terreno. «Hoy ha servido para que más gente conociera La Reala como yacimiento y para que vean cómo trabajamos los arqueólogos», señaló Castro.

Las puertas abiertas se celebraron en la recta final de una campaña que concluye este viernes. El Taller de Arqueología no descarta organizar nuevas visitas guiadas a lo largo del año, previsiblemente durante fines de semana, aunque su carácter voluntario obliga a coordinar previamente la disponibilidad de sus integrantes.

De cara a futuras campañas, el colectivo estudia nuevas fórmulas para ampliar la actividad, entre ellas, posibles colaboraciones con universidades que permitan la participación de estudiantes de Arqueología e Historia procedentes de distintos puntos de España.

El balance de esta segunda campaña es positivo y lo declaran «todo un éxito». El yacimiento de La Reala continúa aportando nuevas claves para comprender su estructura defensiva, al tiempo que consolida su papel como uno de los espacios arqueológicos de referencia del patrimonio alcañizano.