Actualizado 19:55

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

20 AGO 2026|

Actualizado 19:55

El granizo deja daños en 1.886 parcelas aseguradas del Bajo Aragón Histórico durante el mes de agosto

Valmuel y Puigmoreno tienen más de 1.000 hectáreas siniestradas y Calanda suma cerca de 300 según el balance de Agroseguro, que continúa con las tasaciones

Melocotón con el impacto de la piedra./ G.R.
Melocotón con el impacto de la piedra./ G.R.

Gema Romero20 08 2026

Comentar

ActualidadEconomía

El granizo ha dejado daños en 1.563 hectáreas de cultivos asegurados del Bajo Aragón Histórico durante el mes de agosto. Según los datos de Agroseguro, se han comunicado siniestros en 1.886 fincas, unas cifras que no representan el total de afecciones en el campo, sino únicamente las correspondientes a asegurados que han dado parte por daños en sus parcelas.

El término municipal de Alcañiz es el peor parado por estas tormentas, según Agroseguro, con las afecciones concentradas principalmente en las pedanías de Valmuel y Puigmoreno tras la tormenta del 9 de agosto. En estas dos poblaciones, más de 1.000 hectáreas han sufrido daños: 457 corresponden a almendros; 340 a árboles frutales; 173 a maíz y 39 a olivos.

Daños en toda la comarca

Por detrás se encuentra Calanda, con 287 hectáreas de frutales y 9 de frutos secos afectadas. También se han registrado daños en otros siete municipios del Bajo Aragón Histórico: Albalate del Arzobispo, con 191 hectáreas; Híjar, con 24; Urrea de Gaén, con 21; Castelserás, con 17; Alcorisa, con 11; Andorra, con 2; y Alloza, con 1.

«Los peritos empezaron las valoraciones prácticamente desde el primer momento y en estas parcelas, donde la recolección ya era próxima, se está realizando una tasación definitiva de los daños», ha explicado María Cruz Vallés, directora territorial de Agroseguro en Aragón. En cambio, en las parcelas en las que aún quedan semanas para la cosecha se están haciendo visitas para comprobar el impacto del pedrisco, «sobre todo para ver si ha provocado caída del fruto, y la valoración definitiva se deja para una fecha más cercana a la recolección».

Durante estos episodios, el presidente de la Denominación de Origen del Melocotón de Calanda, Ramón González, advertía que en Calanda había afectadas entre 650 y 800 hectáreas de cultivo afectadas. De todo el cultivo afectado, la mayoría corresponde a fincas con melocotón D.O., lo que podía suponer pérdidas de hasta 5 millones de euros.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Se amplía el dispositivo de seguridad para el Gran Premio de Aragón en Motorland: más de 1.200 guardias civiles y refuerzo en el hospital

La Junta de Seguridad celebrada este jueves en el circuito ha aprobado el Plan Especial de Tráfico y ha coordinado los medios que se desplegarán durante el fin de semana...

Comentar

Se amplía el dispositivo de seguridad para el Gran Premio de Aragón en Motorland: más de 1.200 guardias civiles y refuerzo en el hospital

En las fiestas de La Mata de los Olmos dormir está bien, pero el vermut y el tardeo también

La comisión ha apostado por las orquestas, acogiendo hasta cuatro grupos distintos

Comentar

En las fiestas de La Mata de los Olmos dormir está bien, pero el vermut y el tardeo también

Estos son los récords que se han vivido en el Gran Premio de Aragón de MotoGP

Marc Márquez domina los récords del GP de Aragón de MotoGP y es el hombre más rápido de Motorland con las principales referencias del circuito

Comentar

Estos son los récords que se han vivido en el Gran Premio de Aragón de MotoGP

Correos ofrece el pago de tasas, tributos y recibos a través de 15 oficinas y 57 rurales en Teruel

El servicio Correos Pay facilita la gestión de la recaudación tributaria local o el pago de recibos de empresas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua o telefonía

Comentar

Correos ofrece el pago de tasas, tributos y recibos a través de 15 oficinas y 57 rurales en Teruel

La Policía Local de Alcañiz tiene seis agentes de baja y tuvo que cerrar el cuartel el fin de semana por falta de efectivos

El Ayuntamiento asegura que es una cuestión puntual y que el servicio se reforzará durante la celebración de MotoGP, mientras que el sindicato pide ampliar la plantilla y defiende que...

12

La Policía Local de Alcañiz tiene seis agentes de baja y tuvo que cerrar el cuartel el fin de semana por falta de efectivos

PSOE, Somos Caspe y CHA denuncian el uso «partidista» de la comunicación del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Ana Jarque

Los tres grupos municipales también acusan al Partido Popular de excluir a miembros de la oposición de algunas imágenes institucionales

5

PSOE, Somos Caspe y CHA denuncian el uso «partidista» de la comunicación del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Ana Jarque
Periódico del Bajo Aragón Histórico