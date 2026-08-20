El granizo deja daños en 1.886 parcelas aseguradas del Bajo Aragón Histórico durante el mes de agosto

El granizo ha dejado daños en 1.563 hectáreas de cultivos asegurados del Bajo Aragón Histórico durante el mes de agosto. Según los datos de Agroseguro, se han comunicado siniestros en 1.886 fincas, unas cifras que no representan el total de afecciones en el campo, sino únicamente las correspondientes a asegurados que han dado parte por daños en sus parcelas.

El término municipal de Alcañiz es el peor parado por estas tormentas, según Agroseguro, con las afecciones concentradas principalmente en las pedanías de Valmuel y Puigmoreno tras la tormenta del 9 de agosto. En estas dos poblaciones, más de 1.000 hectáreas han sufrido daños: 457 corresponden a almendros; 340 a árboles frutales; 173 a maíz y 39 a olivos.

Daños en toda la comarca

Por detrás se encuentra Calanda, con 287 hectáreas de frutales y 9 de frutos secos afectadas. También se han registrado daños en otros siete municipios del Bajo Aragón Histórico: Albalate del Arzobispo, con 191 hectáreas; Híjar, con 24; Urrea de Gaén, con 21; Castelserás, con 17; Alcorisa, con 11; Andorra, con 2; y Alloza, con 1.

«Los peritos empezaron las valoraciones prácticamente desde el primer momento y en estas parcelas, donde la recolección ya era próxima, se está realizando una tasación definitiva de los daños», ha explicado María Cruz Vallés, directora territorial de Agroseguro en Aragón. En cambio, en las parcelas en las que aún quedan semanas para la cosecha se están haciendo visitas para comprobar el impacto del pedrisco, «sobre todo para ver si ha provocado caída del fruto, y la valoración definitiva se deja para una fecha más cercana a la recolección».

Durante estos episodios, el presidente de la Denominación de Origen del Melocotón de Calanda, Ramón González, advertía que en Calanda había afectadas entre 650 y 800 hectáreas de cultivo afectadas. De todo el cultivo afectado, la mayoría corresponde a fincas con melocotón D.O., lo que podía suponer pérdidas de hasta 5 millones de euros.