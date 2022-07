La Guardia Civil pone en marcha en el Bajo Aragón la cita previa para denuncias no urgentes

Interponer denuncias o realizar trámites ante la Guardia Civil en el medio rural cada vez es más complicado. El Gobierno Central, que presume cada vez que se publican las estadísticas de la baja criminalidad de provincias como la de Teruel, acaba de implantar un sistema de cita previa para interponer denuncias penales y administrativas o cualquier trámite «no urgente» en cuatro puestos del Bajo Aragón: Alcañiz, Alcorisa, Mas de las Matas y Calanda. Este nuevo sistema se une a que la gran mayoría de cuarteles solo atienden al público uno o dos días a la semana debido a la falta de agentes.

La llamada «experiencia piloto» se ha puesto en marcha en estas cuatro localidades, las más grandes de la comarca del Bajo Aragón, pero el Ministerio del Interior reconoce que está prevista su implantación en toda la provincia en un «futuro próximo».

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel insisten en que van a convivir los dos sistemas, la cita previa y la atención directa sin necesidad de solicitar hora. Este nuevo sistema se ha puesto en marcha para quien prefiera asegurarse que va a ser atendido a una hora concreta -va a tener preferencia frente a una persona sin cita previa- y siempre que se trate de denuncias no urgentes.

No obstante, este lunes a quien llamara al puesto de Alcañiz le derivaban «preferentemente» a la cita previa y no sabían precisar cuál era la dirección web concreta a la que había que entrar (www.guardiacivil.es).

Por su parte, la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, la AUGC, tiene una visión muy distinta de este nuevo sistema, al que califica de «vergonzoso». «Desde la administración se da por hecho que alguien que desea denunciar está realizando un mero trámite, eso es tirar por tierra el servicio público. Si con el cierre de cuarteles muchos ciudadanos ya se lo pensaban a la hora denunciar para no perder un día de trabajo ahora aún será peor. Esto deja muy tocada la seguridad pública y a la moral de los agentes», afirma el portavoz de la AUGC Teruel, Cristóbal Soria.

Desde la asociación indican que la solución pasa por contar con más agentes a los que se les incentive para trabajar en provincias como la de Teruel y por reorganizar los puestos porque, de lo contrario, «el servicio cada vez es peor». En cada nueva convocatoria de traslados son más los agentes que se marchan de la provincia que los que llegan. Este lunes han llegado 74 nuevas incorporaciones que son agentes en prácticas que no pueden patrullar solos ni realizar determinadas tareas. Además, del total casi una veintena estarán en el núcleo de servicios -tareas de autoprotección de la Comandancia- por lo que solo poco más de medio centenar pisarán la calle. Actualmente Teruel cuenta con unos 600 guardias profesionales y según la AUGC esta cifra se debería aumentar hasta los 800.

Puestos abiertos solo un día

La falta de agentes ocasiona, entre otras consecuencias, que en 2017 se redujera sustancialmente el horario de atención al ciudadano de los puestos de toda la provincia. Este recorte no se ha revertido. Alcañiz pasó de abrir las 24 horas del día a solo en horario de mañana e incluso hay pueblos que únicamente tienen la ventanilla abierta un día a la semana. Los más perjudicados son los puestos de los pueblos pequeños, que ven reducido considerablemente el horario de atención al público a uno o dos días a la semana. Estos diez cuarteles se combinan entre ellos los días de atención para que los ciudadanos siempre tengan una ventanilla abierta en una ratio de actuación no muy extensa. En cuatro localidades la Benemérita solo abre dos días a la semana de lunes a viernes: Alcorisa, Calanda, Albalate del Arzobispo e Híjar. En cinco cuarteles atienden solo un día a la semana. Se trata de Mas de las Matas, Ariño, Monroyo, Valdealgorfa, y Calaceite.

Para trámites no urgentes

Esta «experiencia piloto» para trámites no urgentes comenzó en seis puestos de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería; y ahora se ha ido implementando alcanzando los 261 puestos en 43 provincias. Entre las «finalidades» que persigue esta iniciativa, está la de evitar demoras en la espera, una mejor atención y poner a disposición del ciudadano un agente especializado a su necesidad durante el tiempo necesario, y evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.

Según el Ministerio del Interior, este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o se ha producido en inmuebles con fractura de ventanas, puertas, paredes, etc; así como cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario.