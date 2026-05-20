El alcalde de Andorra, Rafael Guía (PSOE), recibió este martes el respaldo de las Cortes de Aragón para ser senador autonómico sustituyendo a Mayte Pérez. Deja su escaño en el Parlamento aragonés “para representar a la comunidad autónoma de Aragón en el Senado, que es la cámara de representación territorial y donde defenderé un desarrollo territorial equilibrado, atendiendo las demandas y reivindicaciones de todos los aragoneses”.

Guía ha asegurado que será “la voz de Aragón en la Cámara Alta, que al fin y al cabo es la cámara de representación territorial. Voy a recoger las demandas de las tres provincias para ser altavoz de sus peticiones en el Senado y defenderlas”.

Tras la sesión plenaria, el dirigente socialista ha agradecido el respaldo recibido por parte del Grupo Parlamentario Socialista y ha señalado que afronta esta nueva responsabilidad con el objetivo de reforzar la defensa de los intereses de Aragón desde una perspectiva territorial.

El andorrano ha indicado que centrará especialmente su labor en cuestiones estratégicas para la Comunidad Autónoma, como las infraestructuras y la industrialización. Entre ellas, ha citado proyectos vinculados al ferrocarril, como la línea Teruel-Sagunto, vías de comunicación como la A-68 o el impulso industrial “tan importante en zonas como las Cuencas Mineras de Andorra”.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando hacia un desarrollo equilibrado del territorio, atendiendo las particularidades y necesidades de las tres provincias aragonesas y garantizando que sus reivindicaciones tengan presencia en el Senado.

Guía es licenciado en Historia y ha trabajado en distintas empresas como comercial antes de incorporarse como profesor en varios centros de Secundaria y Formación Profesional, así como en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, en Huesca. Es militante del PSOE Aragón desde los 18 años e hijo del histórico alcalde de Andorra Isidro Guía. Secretario general del PSOE Teruel desde 2025, es alcalde de Andorra desde 2023 y ha sido diputado autonómico durante la XII legislatura.