VOX ha responsabilizado este sábado en Andorra al candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del cierre y posterior demolición de la central térmica de la localidad. Durante un acto de campaña celebrado en la villa minera con motivo de las elecciones del 29N, el cabeza de lista de la formación al Congreso por Teruel, Daniel Alda, acompañado por los diputados autonómicos Aroha Rochela y Carlos Andreu, ha cargado contra lo que ha calificado como «las consecuencias del fanatismo climático» y ha acusado a Guitarte de «mentir» esta semana al asegurar que su partido fue el único que se opuso al clausurado de la instalación.

Para respaldar su postura, los representantes de la formación han exhibido fotografías del 13 de mayo de 2022 en las que cargos del partido, entre ellos el actual vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, y miembros del sindicato Solidaridad protestaban a la voladura de las torres de refrigeración. «VOX siempre se ha opuesto al cierre y desmantelamiento de la central», ha subrayado Alda durante su intervención en el municipio.

El candidato al Congreso también ha mostrado imágenes del acuerdo de investidura de 2019 entre Guitarte y Sánchez, un pacto que, a su juicio, resultó determinante para el futuro de la comarca. «Sánchez en última instancia fue el que apretaría el detonador que acabó con la central térmica de Andorra, con el empleo en la comarca, con el desarrollo económico de toda esta zona y generó un enorme problema de despoblación con la pérdida de 1.200 habitantes en Andorra en unos pocos años», ha afirmado Alda.

Asimismo, el dirigente de VOX ha cuestionado el cumplimiento de los compromisos de transición justa y reindustrialización adquiridos por el Ejecutivo central para la zona. «Ni han llegado ni llegarán. Y de toda esta pérdida de empleo y oportunidades en el Bajo Aragón, es responsable el señor Guitarte», ha lamentado.

Por último, Alda ha defendido las propuestas económicas de su formación para frenar la pérdida de población en el territorio de cara a la cita con las urnas del 29 de noviembre. En este sentido, ha abogado por impulsar la reindustrialización y la dinamización económica de la provincia para que «andorranos y turolenses puedan formar familias que se establezcan en el territorio y disponer aquí de proyectos de vida dignos», ha concluido.