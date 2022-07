Guillermo Busutil, Mayte Rico, Manuel Hidalgo y Andrea Aguilar debatirán sobre las revistas culturales en el Curso de Periodismo

El IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz retomará la actividad el jueves por la tarde con la charla ‘Un periodismo de revista’ con el escritor y periodista Guillermo Busutil, Premio Nacional de periodismo cultural 2021; la periodista Mayte Rico, directora de La Lectura, la revista cultural de El Mundo; el periodista y escritor Manuel Hidalgo, director de El Cultural; y Andrea Aguilar, periodista cultural de El País que coordina las informaciones de libros de la sección de cultura del diario El País.

Los cuatro periodistas versarán de 16.00 a 17.30 sobre el periodismo cultural en los medios impresos, principalmente las revistas especializadas; y analizarán los procesos, nuevas tendencias y retos de futuro.

El escritor y periodista Guillermo Busutil es Premio Nacional de periodismo cultural 2021

Guillermo Busutil colabora como articulista en Lacalma Magazine, como crítico de arte en el suplemento Culturas de La Vanguardia y como crítico literario en Zenda, en la revista El Maquinista de la General. También realiza el microprograma de crítica literaria El Ojo de Gutenberg (VideoLibros en escenarios de Málaga) en el canal de Youtube de la Librería Luces de Málaga. También es profesor del Máster en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia.

Fue director de la revista Mercurio, panorama de libros, de la Fundación José Manuel Lara (Premio Centro Andaluz de las Letras de Fomento de la Lectura 2010) de 2007 a 2019 y anteriormente, de 2003 a 2020, columnista de opinión y crítico literario de La Opinión de Málaga y de otras cabeceras de Prensa Ibérica. También ha trabajado en El País y en Letra Global.

El periodista y escritor es miembro de la Real Academia de las Bellas Letras de Barcelona y de la Asociación Nacional de Escritores, Medalla de Oro de la Asociación de la Prensa de Málaga (2017) y Medalla de Oro del Ateneo de Málaga por su trayectoria periodística en defensa de la cultura y el compromiso cívico (2017).

Maite Rico es directora de La Lectura, la revista cultural de El Mundo

Geógrafa de formación y periodista de profesión, Maite Rico es directora de La Lectura, la revista cultural de El Mundo; y colabora con Onda Cero y EsRadio. Antes fue subdirectora y corresponsal internacional en El País. Cubrió para esta cabecera varios de los conflictos más importantes de las dos últimas décadas (Bosnia, Somalia, Libia) y fue corresponsal en México y Centroamérica. Es coautora de dos libros: ‘Marcos, la genial impostura’ (Aguilar), sobre la revuelta zapatista, y ‘¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político’ (Planeta), sobre el asesinato de Juan Gerardi, defensor de los derechos humanos en Guatemala.

Manuel Hidalgo es director de la revista semanal El Cultural

Manuel Hidalgo es desde diciembre director de El Cultural, que se publica como revista semanal e independiente todos los viernes. Especializado en periodismo cultural y de opinión desde el inicio de su carrera, Hidalgo cursó estudios de Filosofía y Letras y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Columnista de larga trayectoria en diversos medios, crítico de cine y de libros, fue en sus comienzos redactor jefe del entonces semanario Fotogramas y dirigió después los suplementos culturales Disidencias (Diario 16), Cinelandia y La Esfera, así como el Magazine dominical, estos tres últimos en El Mundo, periódico del que fue fundador y director adjunto.

Ha publicado en las principales editoriales españolas seis novelas (‘Azucena, que juega al tenis’, ‘La infanta baila’…) y un volumen de relatos (‘Cuentos pendientes’), así como ensayos (‘El lugar de uno mismo’…), libros de cine (‘El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga’, ‘El banquete de los genios’…), memorialísticos (‘El Hombre Malo estaba allí’, ‘Del balneario al monasterio’…) y de otros géneros (‘La guerra del sofá’, adaptado al teatro).

Hidalgo fue finalista de La Sonrisa Vertical con ‘El pecador impecable’, llevado al cine) y ganador del Premio Logroño de Novela con ‘Lo que el aire mueve’. Ha escrito los guiones de seis películas (‘Una mujer bajo la lluvia’, ‘Nubes de verano’, ‘Mujeres en el parque’…), fue nominado al Goya al Mejor Guion Adaptado por ‘El portero’ y obtuvo el Premio Julio Alejandro de Guion con ‘La puerta del amor’, coescrito con Ana Díez.

Andrea Aguilar coordina las informaciones de libros de la sección de cultura del diario El País

Por su parte, Andrea Aguilar coordina las informaciones de libros de la sección de cultura del diario El País. Licenciada en Historia y Políticas por la Universidad de Kent, fue becada por el Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia y residió en Nueva York hasta 2014. Su trabajo, con un foco especial en el mundo literario, también ha aparecido en revistas como The Paris Review o The Reading Room Journal.