Guillermo Castelló: «El artesano es quien hace la magia posible»

La magia es para Guillermo Castelló el único arte capaz de provocar el mismo asombro en un niño de

diez años que en un adulto de 60. Desde que descubrió este superpoder se ha hecho conocer como el Mago Zapata, un sobrenombre artístico que le ha brindado la oportunidad de visitar más de un escenario. Hoy recuerda esos tiempos con cariño, y aunque hace años ya no se pone delante de los focos, ahora recibe al público en su museo-taller. Allí intenta conseguir el mismo asombro desde su otra faceta,

la de artesano, profesión que todavía ejerce y que, según él, logra que la magia sobre el escenario sea posible.

«El primer número de magia que recuerdo es el típico en el que el mago usa una sierra para cortar por la mitad a una persona», cuenta Castelló. Aquella vez el mago era su tío y el era un niño. La historia es recordada con cariño cuando Guillermo ve la réplica del cajón que su tío fabricó para aquel número. El caspolino la conserva justo a la entrada del museo, un espacio que regenta desde hace diez años junto a su mujer, Montse Thompson.

Este lugar es una extensa muestra de toda una vida dedicada al mundo de la magia desde la artesanía, motivo por el que no se parece a ningún otro museo que pueda encontrarse en las grandes urbes. «Cuando la gente viene explico la historia de la magia desde el punto de vista del artesano, un personaje mucho más desconocido que, desde las sombras, idea las claves para que el truco final salga bien», afirma. Guillermo crea así un viaje en el tiempo por la historia de la magia con artilugios fabricados por él mismo y diversas piezas hechas para ferias y congresos o utilizadas por otros grandes magos.

Parte de los juegos de ingenio fabricados por Guillermo./ M. T.

Su taller también es una de las partes del museo, aunque este se sitúa en una sala casi escondida a

la que no todos tienen acceso. «Aquí es donde se cuece la verdadera magia», bromea. Para él, cruzar sus puertas significa entrar en una especie de templo donde cada golpe de herramientas es un mantra para sus ideas. El papel que se realiza en estos talleres es crucial para las tiendas de magia, ya que los propios magos acuden a estas solicitando los servicios de los artesanos.

Sus inicios en este mundo tuvieron lugar en una de esos establecimientos, concretamente en uno conocido como ‘El Rey de la Magia’. En ese entonces, Guillermo ya tenía el ingenio característico de aquellos que trabajan con las manos, algo que le facilitó las cosas para comenzar a fabricar aparatos de magia.

En el camino ha tenido que aprender a tratar multitud de materiales y técnicas según cada tipo de magia. «He trabajado con madera, cartón, alambre, hierro, cuerdas…Incluso hay magia científica, por lo que también he tenido que aprender sobre ciencia», confiesa. El aprendizaje no fue limitado a los materiales, puesto que también debió instruirse sobre efectos visuales y diseño para las puestas en escena. De hecho, tantos eran los campos que debía abarcar su trabajo, que cuando tuvo que sacarse el carnet de artesano no sabían qué gremio asignarle.

El museo recibe a visitantes de todas las edades./ M. T.

Su profesión siempre le ha recordado al de las ‘partenaiers’, ayudantes del mago que pese a contar con gran audacia para ejecutar su papel en el escenario siempre son catalogadas como personajes secundarios. «En realidad somos los más importantes porque jugamos con la emoción del espectador y debemos tener muy claro qué debe salir bien para conseguirla».

Su curiosidad le ha hecho a sí mismo. Guillermo afirma que todo lo ha aprendido de otros a base de preguntas que le han ayudado a replicar desde grandes obras a artilugios más pequeños como los juegos de ingenio. De hecho, según él, esa sabiduría popular que se comparte es la que mantiene vivo al mundo de la magia, y la que le ha hecho ser el dueño de este museo. «Nunca me ha interesado esa

imagen del artista como personaje inaccesible que está por encima del resto. De quienes más he aprendido siempre ha sido de la gente más corriente que está dispuesta a compartir sus conocimientos», concluye.