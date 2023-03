Guillermo Cruz: «el vino del Matarraña sabe a su paisaje y eso es lo que hay que embotellar y transmitir»

¿A qué sabe el vino del Matarraña y que le ha parecido el territorio?

Me gusta mucho la diversidad de filosofías que existe aquí entre los distintos productores. He conocido proyectos que están basados en las variedades autóctonas, otros que incluyen foráneas, pero todos ellos están basados en el paisaje espectacular que existe aquí. Creo que aquí existe una inquietud por parte de todos los productores de transmitir a través del vino el entorno y paisaje que aquí existe y eso es muy importante. Siempre recuerdo que los mejores vinos del mundo no son los técnicamente perfectos, si no aquellos arraigados a un territorio. Es el denominado concepto ‘terroir’ a través del cual se embotella un territorio. Aquí he visto mucho de eso y que no es una zona consolidada, si no que tiene que desarrollarse, trabajar y continuar abriéndose. El vino de aquí sabe a territorio en el que hace frío en invierno y sabe a garnacha.

¿En qué se mide que un vino sea bueno?

Para mi lo más importante es que el vino sepa a la zona de la que viene. El vino tiene que tener identidad y se tiene que embotellar ese paisaje. Y lo que tenéis aquí es brutal, a mi me daría mucho respeto iniciar aquí un proyecto porque este paisaje es descomunal. Los grandes vinos surgen de la confluencia del factor humano y la naturaleza. Aquí he visitado bodegas que no tienen eso como proyecto si no como realidad. He podido estar en Bodegas Crial, Venta d’Aubert, Bayod-Borrás, Mas de Torubio y en la vecina de Les Vinyes del Convent. En todas las bodegas he visto amor por el paisaje que os rodea y mucho y muy buen trabajo. Además he tenido la oportunidad de comer y cenar en La Fábrica de Solfa, Hotel El Salt, SomniFabrik, Fonda Alcalá y Torre del Visco. Además de una altísima calidad he sentido en todo momento hospitalidad y amor por el producto Kilómetro 0, que tan de moda está ahora pero que aquí no es una idea si no una realidad. Creo que lo vivido aquí justifica que venga gente de otros lugares de España a sentir lo que he podido sentir estos días.