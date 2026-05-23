Guillermo Tena, 22 años de trayectoria con el gol en la sangre: «He marcado más de 600 goles en toda mi carrera»

El primer equipo de fútbol sala de Mas de las Matas terminó la temporada en Mosqueruela, el pasado fin de semana del 9 de mayo y, por tercera campaña consecutiva, Guillermo Tena se alzó con el trofeo de máximo goleador de la Liga Autonómica. 32 goles anotados, 3 de ellos de penalti, en 22 partidos disputados con el conjunto amarillo le sirvieron para convertirse en el «pichichi» de esta temporada 2025/2026.

Se trata de uno de los últimos capítulos de una historia que recorre gran cantidad de pabellones municipales de todo Aragón durante los últimos 22 años. Las últimas páginas de un libro que pronto pasará a la estanteria, recogiendo una trayectoria que va desde sus inicios en el colegio de Alcorisa, donde vivió 12 años, hasta su etapa posterior en Mas de las Matas.

Guillermo Tena Añón (1988, Mas de las Matas) es profesor de Educación Física en el colegio Virgen del Pilar de Calanda. La profesión ha pasado de padres a hijos y prácticamente toda su familia se dedica a la docencia. Cuando era pequeño, sus padres trabajaban en Alcorisa, donde él también se escolarizó y comenzó a dar sus primeras patadas a un balón.

Fútbol, amigos y la fortuna del filial

El fútbol empezó como un pasatiempo más. La escuela alcorisana fue el lugar donde comenzó a dar sus primeros pasos en torno al balón durante la etapa escolar. Tena jugaba junto con sus amigos durante el colegio y el instituto, logrando lo que ahora conocemos como la Superliga de Teruel en dos ocasiones. Este éxito les permitió representar a la provincia en el Campeonato de Aragón. Allí realizaron un gran papel, aunque no fue suficiente para superar a sus rivales zaragozanos.

Entonces apenas destacaba. Sin embargo, Guillermo cumplió 16 años y dio un importante salto de calidad, pero además se encontró con algo de fortuna: la existencia del filial del Mas de las Matas. Actualmente no existe un segundo equipo que permita que los jugadores que terminan su etapa escolar puedan seguir jugando en el pueblo.

«Tuve mucha suerte porque en mi pueblo acabé la etapa escolar y teníamos el filial, por lo que pude continuar», ha explicado Guillermo Tena. De esta forma, el masino recaló en el equipo B que disputaba la Liga Autonómica. Sus goles y su buen papel durante aquella temporada le sirvieron para subir al primer equipo en los últimos partidos.

En la siguiente campaña ya formó parte de la primera plantilla, anotando 22 goles con apenas 17 años, y escribiendo los primeros capítulos de su historia por los pabellones de Aragón. Siguió en el club, hasta que poco a poco el nivel competitivo del equipo fue bajando hasta descender a Liga Autonómica.

El gol en la sangre

Pasó dos temporadas en Alcorisa y alcanzó las 15 campañas en Tercera División, categoría en la que llegó a marcar 50 goles en una sola temporada. «Fui el segundo. En Tercera estaba muy caro ser el máximo goleador», ha reconocido.

La plantilla de Tercera División del Mas de las Matas en la temporada 2012/13 / Cedida

No obstante, su mejor registro llegó hace relativamente poco. En la temporada 2023/2024 alcanzó los 53 goles en 25 partidos disputados. Más de dos tantos de media por encuentro. Aquella campaña fue la primera de las tres consecutivas en las que se ha coronado como máximo goleador de Liga Autonómica.

En la siguiente, la 2024/2025, firmó 35 goles —dos de penalti— en 19 encuentros. Y esta temporada lo ha vuelto a repetir con 32 tantos en 22 partidos. «Sin mis compañeros y entrenadores tampoco podría meter muchos goles y nada hubiera sido lo mismo», destaca sobre la importancia del colectivo.

Con una media de entre 30 y 40 goles por temporada, más de 600 tantos en toda su carrera y 22 años recorriendo pabellones y pistas de Aragón, Guillermo Tena probablemente pondrá punto final a su trayectoria deportiva en las próximas temporadas. El nacimiento de su hijo, la prioridad familiar y también el deseo de dejar atrás la responsabilidad competitiva de jugar cada fin de semana son algunos de los factores que le acercan a esa decisión.

«Estar con mi familia y con mi hijo de dos años; y no tener la responsabilidad de jugar cada fin de semana», explica. Ha llegado un momento en el que la familia ocupa el primer lugar. Y también siente cierto agradecimiento hacia su mujer. Ella siempre estuvo a su lado, respetó sus decisiones y le apoyó. «Incluso estuvo de delegada y presidenta del club durante algunos años», destaca.

El deporte como forma de vida

La pasión de Tena por el deporte, y concretamente por el fútbol sala, viene de familia. Su padre, también profesor de Educación Física, fue quien le inculcó la importancia del deporte y los valores que transmite. «Jugaba muy bien al fútbol o eso dicen. Yo no lo vi», bromea. Además del fútbol sala, Guillermo Tena también practica otros deportes como el tenis y el pádel. Y tampoco se le da mal.

En su cuarta participación en el torneo de verano de tenis de Alcorisa se proclamó campeón tras derrotar en la final al último ganador de la prueba, Alfonso Carceller. «Llevo varios años jugando en Alcorisa, nada federado. Solo es una afición que me gusta», ha concluido.

Todavía no hay una decisión definitiva. Pero después de más de dos décadas, más de 600 goles y media vida ligada al fútbol sala, Guillermo Tena empieza a acercarse al último tramo de una trayectoria difícil de repetir.