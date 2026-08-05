Guimerá estrena ‘Mirando al Cosmos’, el documental que acerca ecuatorios y a pioneros como Zarzoso al gran público

El viaje al cosmos en el documental que ideó José Ángel Guimerá ya ha iniciado su recorrido. El largometraje documental 'Mirando al Cosmos', dirigido por el realizador de Castelnou, ha vivido su primera puesta de largo en dos sesiones este miércoles. Lo ha hecho con una sesión de fotografías y un pase para medios de comunicación por la mañana en el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), y con una proyección popular por la tarde en el Auditorio del Centro Cultural San Julián de Teruel.

Proyección de 'Mirando al Cosmos' para prensa y autoridades. / Equipo película

Guimerá se ha rodeado de parte del equipo, incluso una parte de la banda sonora se ha interpretado en directo entre telescopios. De esto se ha ocupado el músico y compositor Chus Fernández y lo ha hecho en un entorno que simboliza el diálogo entre la astronomía histórica y la investigación científica de vanguardia que propone el documental.

En este acto ha participado también Jesús Godina, de Maella. Su investigación sobre el astrónomo renacentista Francisco Martínez Zarzoso y la reconstrucción de su ecuatorio del siglo XVI constituyen el origen y el punto de partida de la historia que propone 'Mirando al Cosmos'.

Proyección de 'Mirando al Cosmos' para prensa y autoridades. / Equipo película

La elección de Arcos de las Salinas para acoger esta primera presentación pública no ha sido casual. Como explican desde el equipo, desde el nacimiento de 'Mirando al Cosmos', el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) "ha sido una de las primeras instituciones en respaldar el proyecto, colaborando activamente en su desarrollo", aportando imágenes y facilitando desde el primer momento el acceso a sus instalaciones para la realización de grabaciones y fotografías, tanto en el Observatorio Astrofísico de Javalambre como en Galáctica. "Ese apoyo constante durante todo el proceso de producción ha convertido a CEFCA en un colaborador esencial del documental, motivo por el que se ha querido que esta primera presentación para medios y autoridades tuviera lugar precisamente en este enclave científico de referencia internacional".

Interpretación de la banda sonora de 'Mirando al Cosmos' en las tripas del Observatorio de Astrofísica de Javalambre (OAJ). / Equipo película

La jornada de este miércoles marca el inicio de un recorrido que llevará el documental por diferentes localidades aragonesas durante los días previos al eclipse solar total y en la propia jornada del 12 de agosto, acercando la película a algunos de los principales escenarios desde los que podrá contemplarse este acontecimiento astronómico excepcional.

La elección de Teruel como sede del estreno oficial responde a su estrecha vinculación con el proyecto, al albergar la sede de CEFCA y por su proximidad a Cella, localidad natal del astrónomo renacentista Francisco Martínez Zarzoso, figura central del documental y autor de un singular ecuatorio astronómico construido en el siglo XVI. Esta primera proyección pública cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, que se suma a una iniciativa destinada a poner en valor el patrimonio científico, histórico y astronómico de Aragón en vísperas de un acontecimiento excepcional como será el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Chus Fernández, compositor de la banda sonora de 'Mirando al Cosmos', en el Observatorio. / Equipo película

Proyecciones previas y simultáneas en varios pueblos el 12 de agosto

El 10 de agosto el documental se proyectará en Bujaraloz, localidad estrechamente vinculada a la figura del cosmógrafo y cartógrafo Martín Cortés de Albacar. Al día siguiente, 11 de agosto, llegará a Cella.

El 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total, Mirando al Cosmos formará parte de la programación oficial organizada por el Gobierno de Aragón, con proyecciones en los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Eclipse (POGA): Javalambre, Calamocha, Épila y Motorland Aragón (Alcañiz), que contarán con una capacidad conjunta para cerca de 15.000 vehículos.

Paralelamente, se desarrollará un multipase simultáneo por streaming en diversas localidades aragonesas que ya han confirmado su participación, entre ellas Gotor, Blesa, Castelnou, Albalate del Arzobispo y La Fresneda, a las que podrían sumarse nuevos municipios en los próximos días.

Ese mismo día Aragón TV, entidad que participa en la producción a través de la línea de ayudas de los fondos FITE, incluirá la emisión de 'Mirando al Cosmos' dentro de su programación especial dedicada al eclipse solar total, permitiendo que la película llegue simultáneamente a miles de espectadores desde distintos puntos de Aragón y reforzando el carácter divulgativo de este proyecto audiovisual.

Estreno de 'Mirando al Cosmos' en San Julián en Teruel con presencia del presidente de la DPT. / Equipo película

Qué cuenta 'Mirando al Cosmos'

El rodaje del documental terminó a finales de 2024 tras unos meses de grabación en poblaciones como Maella, La Fresneda o Mazaleón, entre otros repartidos por las tres provincias aragonesas. 'Mirando al Cosmos' combina divulgación científica, historia, patrimonio y recreación histórica para mostrar cómo distintas civilizaciones han observado e interpretado el cielo a lo largo de los siglos. A través de un viaje que conecta pasado y presente, el documental explora la evolución de los conocimientos astronómicos y la permanente fascinación humana por comprender el universo.

Uno de los principales ejes argumentales de la obra es la recuperación de la figura de Francisco Martínez Zarzoso, astrónomo nacido en Cella en el siglo XVI y autor de un extraordinario ecuatorio astronómico cuya reconstrucción constituye uno de los elementos centrales del relato. El documental establece así un diálogo entre el patrimonio científico aragonés y la investigación astronómica de referencia internacional que hoy se desarrolla desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Proyección en Teruel para el público. / Equipo película

La producción ha sido rodada en diversos enclaves patrimoniales y científicos de Aragón y cuenta con la participación de investigadores, historiadores, astrónomos y especialistas en patrimonio cultural. El proyecto pretende acercar al gran público la historia de la astronomía desde una perspectiva divulgativa y visualmente atractiva, poniendo en valor tanto el legado científico aragonés como las infraestructuras de investigación que actualmente sitúan a Aragón entre los principales referentes europeos de la observación astronómica.

El universo visual de 'Mirando al Cosmos' se completa con el cartel oficial de la película, cuyo dibujo original ha sido realizado expresamente para este proyecto por el reconocido pintor aragonés José Manuel Broto, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español. "Su colaboración aporta una dimensión artística adicional a una producción que busca tender puentes entre la ciencia, el patrimonio y la creación contemporánea", explica Guimerá.

'Mirando al Cosmos' ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón, a través de la convocatoria de ayudas a la producción de largometrajes cinematográficos, así como con financiación del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Asimismo, la Diputación Provincial de Teruel, a través de su Área de Cultura, ha colaborado en la distribución del proyecto.

La producción ha sido posible también gracias a la colaboración de numerosas instituciones que han contribuido desde distintos ámbitos. El CEFCA, la Universidad de Salamanca, el Museo Naval, la Catedral de Toledo y la Fundación Ibercaja han facilitado el acceso a espacios, la documentación y la cesión de imágenes y materiales audiovisuales fundamentales para el desarrollo del documental. Por su parte, el Ayuntamiento de Cella ha respaldado el proyecto desde sus primeras fases, impulsando la recuperación y difusión de la figura de Francisco Martínez Zarzoso. "La implicación de todas estas entidades ha permitido enriquecer un documental que pone en valor el patrimonio científico, histórico y astronómico de Aragón y que se suma a la programación especial organizada con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026", concluye.