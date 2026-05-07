El Gumma Fest de Alcañiz lanza su cartel «más ambicioso» con 30 artistas y espera superar los 5.000 asistentes

El Recinto Ferial de Alcañiz acogerá los días 3 y 4 de julio de 2026 la cuarta edición del GUMMAFEST, el festival de música que se ha consolidado como una cita imprescindible en la capital del Bajo Aragón. Con más de 20 artistas confirmados, dos días de programación y una propuesta de estilos para todos los gustos, la organización trabaja para superar el récord de asistencia y los más de 5.000 visitantes que dejó la edición de 2025.

La programación principal del GUMMAFEST 2026 incluye artistas de primer nivel nacional. Encabezan el cartel Lucho RK, Despistaos, Serko, Funzo, Dasoul, Besmaya, Kabasaki y Uña y Carne, una combinación que abarca desde el urban y el pop hasta el rock alternativo, garantizando una propuesta musical de máxima amplitud. Los sets de DJ estarán a cargo de Iván Ortiz y Óscar Herrera, junto al promotor del evento Jordi Sanz, además de DJs nacionales y de la zona que completarán la programación.

Uno de los momentos más esperados de la edición será, un año más, el Tardeo Remember 90-2000s del sábado por la tarde, un espacio dedicado a los éxitos que marcaron una generación. En esta ocasión, el Tardeo contará con actuaciones de Ku Minerva, Tina Cousins, Locomía, Isma Nordic, Ricky Vives y DJ Joker: un auténtico viaje en el tiempo que ha convertido esta franja en una de las más populares del festival.

Apuesta por el talento local

Como novedad de esta cuarta edición, el festival ha puesto en marcha su primer concurso de talentos, una iniciativa con la que el GUMMAFEST quiere dar visibilidad a los artistas de la zona y abrir las puertas de su escenario principal a nuevas voces. La convocatoria ha superado todas las expectativas con cerca de 40 participantes inscritos, lo que refleja tanto el potencial artístico de la región como el tirón que tiene el festival entre el público local. El ganador o ganadora tendrá la oportunidad de actuar ante miles de personas en el escenario principal del GUMMAFEST 2026.

Las entradas llevan disponibles desde febrero de 2026 y el nivel de ventas ya anticipa un año histórico: más de 2.000 tickets vendidos con dos meses de antelación. La procedencia del público supera ya el ámbito local y comarcal, con asistentes llegados de diferentes puntos del país, lo que consolida al GUMMAFEST como un festival de proyección nacional.

Desde la organización quieren trasladar su más sincero agradecimiento a todos los que hacen posible el GUMMAFEST año tras año: al Ayuntamiento de Alcañiz por su apoyo institucional, a los patrocinadores y establecimientos de la ciudad que se suman al proyecto con su confianza y colaboración, y muy especialmente al público, que con su entusiasmo y fidelidad convierte cada edición en algo único.

"Cada año nos superamos, y 2026 no va a ser una excepción. Tenemos preparado un montaje espectacular, una variedad de estilos pensada para todos los gustos y unas cifras de venta que nos llenan de orgullo. Alcañiz vuelve a ser, un año más, capital de la música." añade Jordi Sanz, promotor del evento.

El GUMMAFEST es el festival de música de referencia de Alcañiz (Teruel) y la capital del Bajo Aragón. Celebra en 2026 su cuarta edición en el Recinto Ferial de la ciudad, con una propuesta que combina artistas de primer nivel nacional, música de los 90 y 2000, y DJs de talla nacional e internacional. En su edición de 2025, el festival reunió a más de 5.000 personas durante el fin de semana, consolidándose como un evento de impacto cultural, social y económico para toda la comarca.