Helena González: «Comenzamos con Big Van porque se necesitaba ver la ciencia de una manera atractiva, ha funcionado»

¿Cómo se combina la ciencia y el show?

Como dices es una manera de acercar la ciencia al público, ¿no? ¿Qué permite esta fusión?

Permite acercarse a públicos que de otra manera no se acercarían a la ciencia. Mostrando las ciencias así, a través de espectáculos, de monólogos científicos, espectáculos de clown o improvisación teatral donde la gente va a pasárselo bien. Incluso programas de radio y televisión en los que colaboramos con un formato más entretenido, más humorístico, te estás acercando a públicos que de otra manera no van activamente a ver una charla científica o un museo de la ciencia. A través de la diversión y del espectáculo te consigues aproximar a audiencias que están buscando eso, entretenimiento, pero que además se llevan la ciencia detrás.

¿A nivel general vemos más profesionales que están haciendo esta combinación o seguís siendo pioneros?

Llevamos ya 10 años en activo y desde entonces hemos visto que mucha gente que viene sobre todo de ramas y carreras científicas, está empezando a divulgar cada vez más y con mucha calidad. Hemos visto una explosión en general, no solo en nuestro país, en general de la divulgación y la comunicación científica, no solo a través del periodismo, sino a través de otros múltiples formatos que están todavía empezando a explorar y empezando a generar contenido. Hemos visto un crecimiento exponencial en este tiempo.

Haces espectáculos de teatro, talleres de todo tipo… ¿Cómo se llega ahí, cuál ha sido tu trayectoria profesional?

Estudié Biología en la Universidad de Salamanca, soy bióloga. Me encantaba la ciencia y decidí seguir investigando e irme a Barcelona al Institut de Recerca Biomédica, a hacer un doctorado en biomedicina, centrado en epigenética del cáncer. Pero a la vez que hacía mi doctorado, siempre me ha atraído el mundo teatral y del espectáculo, entonces siempre he combinado esas dos facetas. Por un golpe del destino, después de terminar mis estudios doctorales, me encontré con gente que también eran científicos de distintas ramas y querían divulgar a través de espectáculos, y decidimos montar Big Van Ciencia. Todos veníamos de carreras científicas y tecnológicas, y todos teníamos esa doble rama de que nos gustaba ponernos delante de audiencias y contar esto de otra manera.