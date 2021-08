Herminio Sancho: «El PP quiere apropiarse de proyectos históricos»

El diputado del PSOE por Teruel en el Congreso, Herminio Sancho, ha pedido a los cargos del Partido Popular que «vuelvan de una vez a la realidad» y dejen de trasladar una realidad totalmente distorsionada «tanto de la situación actual como de sus desgraciados años de gobierno». Lo ha hecho a través de un comunicado y respondiendo a la rueda de prensa que los populares turolenses ofrecieron el lunes en Alcañiz. Sancho ha mostrado su contrariedad tras escuchar al diputado y los senadores del PP apropiarse ahora de proyectos «históricos» para el desarrollo de la provincia que «olvidaron, retrasaron o paralizaron por completo» durante sus últimos 7 años de gobierno. «Por lo menos deberían tener la vergüenza política de no hablar de ciertas cosas», ha dicho.

El socialista ha reprochado que en el PP vivan en una constante campaña electoral «incluso pidiendo el voto directamente, en discursos fuera de lugar» y que solo repitan frases hechas con palabras gruesas para referirse al Gobierno de España, «al estilo Pablo Casado». «En ese partido, que antepone el resultado electoral al beneficio de España y a la defensa de la Constitución y está cada vez más cerca de la ultraderecha, no cabe nadie de centro ni de la socialdemocracia. No han aceptado estar en la oposición: intoxican, condicionan y desafían continuamente al Gobierno legítimo», ha dicho Sancho.

«En una semana hemos escuchado dos veces las mismas letanías por parte de los senadores Blasco y Pobo, y el diputado Herrero. Y entre medio de las dos ruedas de prensa, en las que han repetido machaconamente el «no se ha hecho nada», se ha confirmado la bajada del paro en la provincia en más de un 10% y un récord de afiliación en la Seguridad Social después de una de las crisis más duras de los últimos años, la aprobación de una convocatoria con más de 6,3 millones de euros para extender la banda ancha en el territorio o el anuncio de la activación de un plan de 10.000 millones para dar cumplimiento a las medidas frente al reto demográfico», ha dicho Sancho.

El diputado socialista ha señalado que los populares turolenses insisten en «reclamar ahora la autoría» de proyectos estratégicos en los que se trabajaba desde hace años «y que durante el gobierno de Rajoy se metieron en un cajón». «El diputado Herrero pone como ejemplo, en sus últimas declaraciones, la A-68 o la variante de Alcorisa, cuando la segunda no estaba licitada y la primera tenía todos los proyectos parados», ha dicho Herminio Sancho antes de destacar la rapidez con la que el gobierno de Pedro Sánchez está avanzando en estas infraestructuras. «Anunciar los proyectos o tenerlos contemplados en los presupuestos no garantiza su ejecución. Gestionar significa licitar y el gobierno de Rajoy era un especialista en aplazar las licitaciones. U olvidarlas, como hicieron con los estudios informativos del corredor Cantábrico-Mediterráneo», ha especificado el diputado socialista al señalar que, sin la rapidez en la gestión del PSOE, la línea ferroviaria no hubiera conseguido financiación europea.

Sancho también se ha referido a las críticas hacia el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que ha definido como «más útil y sensible hacia el territorio» tras la incorporación de la plurianualidad y la participación de los agentes sociales. «Insisten con el tiempo de ejecución porque se han quedado anclados en los años de sus gobiernos, cuando Rudi y Rajoy diseñaron un Fite del que se pudiera ejecutar lo menos posible con el objetivo de cargárselo», ha subrayado antes de pedir a los populares turolenses que «vuelvan al centro» y se den cuenta de que, con el PSOE en el Gobierno de España y en el Gobierno de Aragón, «las cosas afortunadamente están cambiando para bien y el nuevo Fite ofrece muchas posibilidades, incluso con la incorporación de las inejecuciones».