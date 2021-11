HIFE denuncia que Educación no le permite usar un autobús de más capacidad por ser más antiguo que el actual

Mari Carmen Ceperuelo, vecina de La Codoñera, acudió a primera hora de la mañana a la parada de autobús de la localidad para poder desplazarse hasta Alcañiz para acudir a su cita médica. Sin embargo, cual fue su sorpresa cuando el conductor le indició que no le podía dejar subir porque no había plazas libres. «Necesitamos un servicio de autobús porque hay mucha gente mayor que no puede bajar hasta Alcañiz, o vecinos que no tienen carné de conducir, como es mi caso, y dependemos de esta ruta para movernos», explicó la vecina bajoaragonesa.

El mismo problema han sufrido las hijas de José Casanova, también vecino de La Codoñera, «mis hijas van a un colegio concertado en Alcañiz, y nos dijeron que podían hacer uso del autobús siempre que hubiera plazas libres, pero una semana después ya no podían utilizarlo porque no había plazas libres, y ahora su madre y yo nos tenemos que turnar para poder llevarlas y traerlas todos los días», lamentó. Este problema se repite en todos los municipios del Mezquín, cuyos vecinos ya no pueden utilizar este servicio para trasladarse a la cabecera de comarca, desde el pasado mes de septiembre.

Hasta ahora, gracias a la autorización del departamento de Educación los ciudadanos de La Codoñera, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz y Torrevelilla podían utilizar las plazas libres de la ruta de transporte escolar para desplazarse. Pero este curso ha aumentado el número de alumnos que utilizan este servicio para ir a clase, ocupando todas las plazas disponibles del vehículo. A día de hoy el único servicio de autobús que tienen disponible es uno que funciona a demanda, y solo hace el recorrido por las tardes.

Ante esta situación, los ayuntamientos afectados denunciaron a la Comarca del Bajo Aragón la falta de plazas, y el agravio que suponía para sus vecinos. La institución solicitó a la Dirección Provincial de Educación para solicitar aumentar el número de plazas del pliego y así poder volver a disponer de plazas libre. Sin embargo, llegado el día indicado y con la ampliación de plazas autorizadas desde la administración, el vehículo que realizó la ruta seguía siendo el mismo, y continúa a día de hoy.

Respuesta de la empresa de transporte

La COMARCA se ha puesto en contacto con la empresa de transporte que tiene concedida la licitación, para conocer las razones por las que no se resuelve este problema que afecta a los vecinos de la zona. Juan Carlos Fuentes, director general de HIFE en Aragón y Madrid, ha señalado que el pliego inicial de la licitación a la que su empresa optó establecía como obligación que el vehículo tuviera 39 plazas, «pero como sabemos que históricamente esto es una ruta de transporte escolar integrada de la que hacen uso los vecinos, nosotros ganamos la licitación con una vehículo de 45 plazas, 6 plazas más que las solicitadas».

Este año al aumentar el número de alumnos, no quedan plazas disponibles para los vecinos. «El conductor al llevar el 100% de las plazas ocupadas no puede coger a nadie fuera de la ruta de los colegios, porque lo primero es el contrato de transporte escolar y los alumnos», indicó Fuentes.

La empresa comunicó esta problemática a Educación, que comenzó los trámites para introducir una modificación en el pliego, y solicitar un transporte de más capacidad. «En ese momento nosotros podíamos decidir si teníamos o no disponible un vehículo con esas características, si lo tenías disponible lo podías poner a disposición, y si no lo tenías debías abandonar el contrato. Nosotros, evidentemente, lo teníamos y aceptamos esa revisión mínima del contrato».

El problema surge cuando el vehículo que ofrece la empresa de transporte es más antiguo que el que actualmente está haciendo la ruta, y que en su momento ganó la licitación, «educación no lo admite, aunque en el pliego lo único que indica sobre la modificación del vehículo es que deben tener una antigüedad inferior a la indicada para el transporte escolar». Además, el director general ha destacado que el gobierno estatal ha aprobado para este curso y el que viene, aumentar en dos años la antigüedad de estos vehículos, pasando de 16 años como edad máxima para circular a 18 años en la Península. «Pero nos dicen que no lo aceptan, por lo que la culpa de que ahora mismo no esté en funcionamiento un vehículo más grande es única y exclusivamente decisión de Educación».

A su parecer la solución pasa porque el transporte que circula por las tardes también lo haga por las mañanas para complementar la ruta escolar, o que Educación admita el vehículo que ofrece la empresa, que insistió en que cumple con todos los requisitos.