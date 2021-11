La Comarca del Bajo Aragón manifiesta su malestar ante la falta de plazas en el transporte escolar en varias localidades

La Comarca del Bajo Aragón han denunciado que el transporte de los alumnos hasta el centro educativo de referencia, en este caso hasta Alcañiz, no está siendo prestado en las condiciones optimas en los municipios de La Codoñera, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz y Torrevelilla. El problema es que no se cubren todas las plazas necesarias para atender la demanda de alumnos que necesitan este transporte.

Por parte de la Dirección Provincial de Educación en Teruel, se está haciendo lo posible para que este problema se solvente y han aumentado en 6 las plazas correspondientes a este transporte, siendo ahora 55 plazas las concedidas en total. Pero la empresa de transporte no dispone de vehículo necesario con las plazas requeridas. Luis Peralta, presidente de la comarca del Bajo Aragón, ha explicado que el problema se detectó después de que se hubiera sacado la licitación del transporte, «había más niños que se han matriculados a posteriori, y por lo tanto las plazas eran insuficientes, por lo que nos pusimos en contacto con la Dirección Provincial de Educación que nos transmitió que esas plazas también se iban a sacar a licitación y que el servicio estaría operativo el 6 de octubre, sin embargo eso no ocurrió porque la empresa de transporte no tiene un vehículo disponible con ese número de plazas».

Ante este problema la comarca también se han puesto en contacto con el departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, para pedir un refuerzo del transporte de viajeros como una posible alternativa para solventar la carencia de plazas escolares. Una solución que se contempla, pero no de forma inmediata.

Desde la institución comarcal recuerdan que tanto el transporte de viajeros como el escolar asegura que los ciudadanos y estudiantes del mundo rural puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la educación y realizar su vida cotidiana. Es por ello que piden soluciones óptimas ante la merma de este servicio básico.