Híjar acoge la exposición de fotografía ‘Cazadores de Imágenes’ en el Centro de Estudios Bajo Martín

La quinta edición de ‘Cazadores de Imágenes’ se expone de nuevo comenzando una itinerancia por diferentes localidades de Aragón. A partir de este fin de semana, y tras un acto institucional de inauguración íntimo este viernes debido a las medidas contra el covid-19, se podrá disfrutar de las fotografías ganadoras del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel 2019, así como de una selección de las mejores imágenes de los más de 2800 participantes.

La muestra podrá visitarse en la Sala de Arte Contemporáneo del Centro de Estudios del Bajo Martín (Av. del Carmen. Edificio de Correos) hasta el 12 de diciembre. Posteriormente se trasladará a la Sala de Exposiciones del Antiguo Depósito de Agua de Alcañiz, del 17 de diciembre al 16 de enero. Los ganadores del Premio 2019, Jesús Chacón Carrasco (retrato), Kazim Kuyucu (viajes) y Raquel Enríquez Parriego (Ordesa y Monte Perdido), compartirán espacio con las menciones especiales y con las imágenes mejor puntuadas por el jurado.

Entre los fotógrafos participantes se encuentran ganadores de diferentes premios, así como

colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional, como

Flotante Mag (México), Vogue Italia, El Mundo, El País, Absolute, Mondo Sonoro, The Economist,

Esquire, Forbes, Expo Commonwealth, Ural Pathfinder, The New York Times, Der Spiegel, Al Jazeera, Diari Ara, The Guardian, 6 Mois, Days Japan, New Internationalist y Earth, Natur, entre otros.

La muestra está organizada por el Archivo Jalón Ángel (Universidad San Jorge/Grupo San Valero), comisariada por la directora del Archivo e investigadora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal, y coordinada por Cultura USJ, con la colaboración del Centro de Estudios del Bajo Martín a través de José Ángel Guimerá.