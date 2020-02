Híjar, presente en Breslavia, segunda parada de Moreshet, la Red Europea de Patrimonio Judío

La ciudad polaca de Breslavia fue la segunda parada de los socios de Moreshet, la agrupación europea que trabaja por establecer las bases de gestión del patrimonio judío. Híjar es la única localidad española integrada en este grupo.



La reunión de trabajo se celebró a comienzos de febrero y contó con la delegación hijarana que sigue trabajando en su proyecto de revitalización de todo el barrio de San Antón. Además de intercambiar impresiones, conocieron ejemplos de rehabilitación y promoción de su patrimonio. «En la Noche de los Cristales Rotos en la Segunda Guerra Mundial algunas fueron arrasadas pero otras se conservaron mejor y vimos un ejemplo de recuperación a cargo de una fundación que ha conseguido enlazar educación, patrimonio e historia», valoró en referencia a la sinagoga de la Cigüeña Blanca el alcalde de Híjar, Luis Carlos Marquesán. Viajó con la coordinadora del proyecto Moreshet en Híjar, Lucía Conte, y José Ángel Guimerá. Junto a Conte, el realizador de Castelnou está inmerso en proyectos audiovisuales relacionados con la temática. La estancia de trabajo fue la continuación a la primera que se celebró en noviembre en la ciudad alemana de Worms donde Híjar comenzó a perfilar las ideas para su proyecto de judería. «Seguimos dando forma al proyecto para nuestro barrio», añadió Marquesán que destacó la oportunidad de encuentro con profesionales en la materia. Entre ellos, el británico Michael Mail, de la Fundación para la Herencia Judía con quien comenzaron a trazar las líneas de este proyecto. En Breslavia conocieron el modelo de sinagoga visitable con centro cultural integrado. En el caso de Híjar, que está «diseñando el esqueleto del proyecto», se contempla esta opción pero el centro cultural podría ir en un edificio aparte. «Se trata de dinamizar el barrio y podría ser una opción pero seguimos intercambiando impresiones», añadió.

Calendario iniciado en Híjar



El siguiente encuentro será en junio en la ciudad de Cracovia, de nuevo en Polonia. La Red de Patrimonio Judío está liderada por el Malopolska Institute of Culture de Cracovia. El resto de socios son el Ayuntamiento de Wroclaw (Polonia), la ciudad de Worms como parte del SchUM-Städte Jewish Heritage for the World (Alemania), la Comunità Ebraica di Mantova (Italia), la Foundation for Jewish Heritage (Reino Unido) y el Ayuntamiento de Híjar. La localidad del Bajo Martín y los importantes hallazgos de su sinagoga en rehabilitación, fueron el punto de partida de la Red en verano con la confección del calendario. Se establecieron diez seminarios temáticos que se desarrollarán a lo largo de dos años.