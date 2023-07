Un hombre sustrae una ambulancia del Hospital de Teruel para volver a su casa en Fuentespalda y luego da el aviso a la Guardia Civil

Un vecino de Fuentespalda de 44 años ha sido procesado por un presunto delito de hurto de una ambulancia que sustrajo este sábado por la tarde del Hospital Obispo Polanco de Teruel, con el objetivo de «regresar a su casa» de la localidad matarrañense tras recibir el alta. Él mismo avisó a las autoridades e indicó dónde podían recuperar el vehículo, quedando en la misma tarde detenido por la Guardia Civil como presunto autor de hurto uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 cuando el vecino de Fuentespalda recibió el alta del centro sanitario y, aprovechando el descuido del trabajador de ambulancias, que estaba en ese momento realizando un servicio en el área de Urgencias, sustrajo el vehículo que en ese momento se encontraba en frente de las puertas de ese área del hospital. Al percatarse de la desaparición de la ambulancia el trabajador del 061 dio el aviso a la Policía Nacional y posteriormente denunció el robo en comisaría lo que hizo activar el protocolo habitual en estos casos. Hasta el centro sanitario se desplazaron varios agentes para verificar los hechos.

Con la sorpresa de que a las pocas horas de la sustracción de la ambulancia, fue él mismo involucrado quien, desde su domicilio, dio el aviso a la Guardia Civil para confesar lo ocurrido e indicar a las autoridades dónde se encontraba el vehículo sanitario que se había llevado, para que pudieran recuperarlo. La Policía Nacional confirmó la veracidad de los hechos, y fue la Guardia Civil de Teruel quien se personó en el domicilio del acusado, procediendo a su detención.

El hombre fue trasladado este sábado al cuartel de Valderrobres donde permaneció toda la noche, del sábado al domingo, acusado de un presunto delito de hurto uso de vehículo, «que consiste en sustraer o utilizar un vehículo a motor o ciclomotor ajeno sin el permiso necesario, pero sin intención de quedárselo y restituyéndolo directa o indirectamente en un plazo de no más de 48 horas», según fuentes oficiales. En horas de la tarde de este domingo estaba prevista su puesta a disposición judicial.

«Gran estado de nervios»

La familia del acusado ha querido explicar a La COMARCA las circunstancias de este suceso. Según la mujer del investigado, lo sucedido se debió a un episodio de «gran nerviosismo» de su marido a la hora de ser dado de alta del hospital y «comprobar» que no tenía los medios necesarios para volver a su casa, a casi 200 kilómetros de distancia de la capital turolense. «Él me dijo que estaba en un gran estado de nervios y que lo único que se le ocurrió fue volver en la ambulancia. Obviamente sabemos que estamos hablando de un delito. De hecho fue el mismo quien llamó a la Guardia Civil y dejó una nota de disculpas y dinero en la guantera por los gastos ocasionados», matizó.

Siempre de acuerdo al testimonio de su familia, todo comenzó cuando fue ingresado el viernes en el hospital de Alcañiz «por peligro de parada respiratoria» al no encontrarse bien tras realizar «una ingesta de pastillas antitabaco». «Yo no sabía cuantas se había tomado, solo que estaba muy nervioso. Entonces llamamos a emergencias y la ambulancia se lo llevó a Alcañiz», relata su mujer. Horas más tarde se decidió su traslado al Hospital Obispo Polanco de Teruel, concretamente al área de psiquiatría. «Me dicen que harán este cambio de planes para no tenerlo todo el fin de semana allí a la espera de una valoración médica y para ver si la ingesta había sido por algún otro motivo. Les pregunto la opinión de mi marido y me dicen que él está de acuerdo siempre que lo lleven y lo traigan», añade.

Según el testimonio de su esposa, ella fue informada el sábado al mediodía por el Hospital Obispo Polanco de que su marido permanecería en el centro sanitario, tras haber sufrido «una crisis nerviosa». Horas más tarde el hombre apareció en su casa tras haber sustraído la ambulancia, sorprendiendo a su propia mujer y con los papeles del alta en la mano. La mujer defiende que el hombre «nunca ha tenido un diagnóstico» que indicara «ningún problema psiquiátrico», pero que «siempre ha sido muy nervioso» y que las pastillas «han podido ser el detonante de esta situación». «Cuando me llamaron del hospital insistí en que no le dijeran a mi marido que iban a darle el alta porque se iba a poner muy nervioso. Les dije que lo mejor era que me lo comentaran previamente, pero no lo hicieron», dice.

Sobre este suceso fuentes de la DGA consultadas por La COMARCA aclaran que después de haber estado en observación se vio que el paciente «estaba perfectamente» , y el Hospital le dio el alta atendiendo a los protocolos habituales. Se le ofreció la posibilidad de volver a su casa en ambulancia. En un primer momento dijo que sí, pero al poco rato dijo que «no quería esperar», según inciden, y al salir del centro decidió sustraer la ambulancia por su propia cuenta. Las mismas fuentes oficiales inciden en que, el paciente siendo mayor de edad y encontrándose en buen estado de salud, fue dado de alta tal como marca el protocolo habitual , ya que nunca se avisa a familiares a no ser que así lo solicite el paciente.

La mujer del acusado baraja ahora la posibilidad de presentar una queja al centro sanitario.