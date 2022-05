Homenaje a la hijarana Silvia Meseguer en su último partido en casa con el Atlético de Madrid

Con la presencia de las jugadoras de la cantera y con el calor de la afición, Amanda Sampedro, Silvia Meseguer y Laia Aleixandri se despidieron este domingo de su afición al disputar su último partido en casa como rojiblancas. Se marcharon con la victoria ante la SD Eibar en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares donde recibieron el homenaje de las compañeras y dirigieron unas palabras a su hinchada.

Tras el encuentro, recibieron una camiseta enmarcada que Meseguer recibió de manos de Virginia Torrecilla y Raquel Gómez, capitana del Juvenil A. En el turno de palabra, la hijarana dijo que «llevo nueve años sintiéndome como en casa y conseguir ser campeona de Liga tres veces es el mayor éxito que he conseguido en mi carrera y eso lo he conseguido aquí. Os voy a llevar en mi corazón, así que…¡Aúpa Atleti siempre! No me quería olvidar, por último, de Virginia. Creo que no hay nadie que represente mejor los valores del Atleti, el no rendirse nunca y seguir luchando». Del Atleti se marcha como una de las capitanas y habiendo disputado más de 250 partidos, ganado tres Ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa de España. Junto con Amanda Sampedro, en diciembre fue uno de los referentes del plante del fútbol femenino en la reivindicación de su profesionalización.

Meseguer, que en marzo cumplió los 33 años, termina contrato con el Club Atlético de Madrid y en enero, en la disputa de la Supercopa, ya avanzó en una entrevista en Marca, que este sería el año de su retirada del fútbol. «Esta vez es la definitiva», reía en la conversación. Ya renunció a la Selección Española para centrarse en la medicina y a ello quiere dirigir sus pasos y en ello están centrados sus esfuerzos más inmediatos.