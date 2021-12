No es la primera vez que acuden a la huelga y lo volverán a hacer si no se cumple lo prometido y el fútbol femenino se profesionaliza. «Cansadas de esperar», así es como explicó la hijarana Silvia Meseguer que se sienten las jugadoras de fútbol que anuncian un paro si la situación no cambia. No hay plazos pero sí la intención tal y como anunciaron en una reciente rueda de prensa en la que comparecieron varias de ellas de diferentes equipos, unidas en un frente común.

Denuncian el «eterno bloqueo» para la definitiva profesionalización. Por eso, desde la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), una representación de jugadoras de la Primera Iberdrola anunciaron que no descartan convocar una jornada de paro, algo que ya sucedió hace dos años cuando dijeron «basta«. Meseguer, ex de la selección nacional -combinado del que se retiró para centrarse en la medicina- y una de las capitanas del Atlético de Madrid, reconoció el cansancio acumulado de tanta espera y añadió: «solo queremos las condiciones que merecemos. Ya lanzamos un comunicado, paramos durante treinta segundos una jornada… Si esto sigue así, habrá que hacer una huelga. No hay plazos marcados, pero sí nos la planteamos», dijo la que es además vicepresidenta de la AFE.

Para el secretario general de la asociación, Diego Rivas, «las futbolistas reclaman lo que se merecen, no dejarán de tomar las medidas oportunas». A lo que Amanda Sampedro, otra de las capitanas del Atlético, añadió que «el fútbol femenino se merece dar pasos adelante, pero se están dando hacia atrás y de ahí el bloqueo que hay. Queremos formar parte de una liga profesional de verdad para crecer todos juntos». Rivas recordó que tienen derecho a exigir porque «no se está cumpliendo con lo prometido». Sampedro recordó que «se nos dijo que la competición iba a ser profesional y a día de hoy no es así».

Sin servicios médicos en el Rayo

Uno de los detonantes fue la situación que se dio en el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic el pasado 14 de noviembre. Una de las jugadoras rayistas sufrió un golpe en la cabeza en un lance del partido que se disputaba en terreno madrileño. Tuvo que ser atendida por los médicos del conjunto bilbaíno ante la ausencia de servicios propios.

Se recordó este hecho, así como la obligatoriedad de que en los campos haya una ambulancia. En este sentido, Pilar García, capitana del Rayo Vallecano, reconoció que «poco nos ha pasado» en referencia a la brecha de su compañera. «Es que una jugadora puede sufrir un paro cardíaco y no hay ambulancia», añadió.

Entre las futbolistas que acudieron a la comparecencia se encuentran María Ortiz y Alba Aznar, del Deportivo Alavés; Pilar García y Paula Andújar, del Rayo Vallecano; Lucía Ramírez del Sevilla F. C.; María Estella, de la U. D. Granadilla Tenerife; Lucía León, del Real Betis Balompié; Cinta del Mar Rodríguez, del Sporting Club de Huelva; Lara Mata y Zaira Flores, del Villarreal C. F.; y Arene Altonaga y Ana Lucía de Teresa, de la S. D. Eibar.