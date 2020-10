Horarios y dónde ver el Gran Premio de Aragón 2020

Motorland Aragón acogerá este fin de semana el Gran Premio Michelin de Aragón al que los protagonistas del Campeonato del Mundo de MotoGP llegan con todo por resolver a falta de tan solo 5 Grandes Premios para la conclusión de una temporada 2020 de auténtica locura. Después de otra cita imprevisible en Le Mans, el cuarteto de cabeza liderado por Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) volverá a centrar muchas miradas, aunque los focos de atención serán múltiples.

¿Dónde ver el GP de Aragón de MotoGP?

El el GP de Aragón es una de las dos citas de MotoGP 2020 que emite este año Televisión Española. El ente público alcanzó un acuerdo con DAZN para retransmitir en abierto el pasado GP de Estiria y la primera de las carreras de Motorland Aragón. Así las cosas, las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP se verán íntegramente, en abierto y en directo en La 1 de Televisión Española, y también por Teledeporte. Además, la cita se puede seguir por DAZN, incluidas sus redes sociales en abierto -Youtube y Facebook-. Además, cabe destacar que

Horarios del GP de Aragón 2020 de MotoGP

Viernes 16 de octubre

09:00-09:40 Moto3™ FP1

09:55-10:40 MotoGP™ FP1

10:55-11:35 Moto2™ FP1

11:50-12:20 Red Bull MotoGP Rookies Cup FP1

13:15-13:55 Moto3™ FP2

14:10-14:55 MotoGP™ FP2

15:10-15:50 Moto2™ FP2

16:05-16:35 Red Bull MotoGP Rookies Cup FP2

17:35-18:00 Red Bull MotoGP Rookies Cup QP

Sábado 17 de octubre

09:00-09:40 Moto3™ FP3

09:55-10:40 MotoGP™ FP3

10:55-11:35 Moto2™ FP3

12:35-12:50 Moto3™ Q1

13:00-13:15 Moto3™ Q2

13:30-14:00 MotoGP™ FP4

14:10-14:25 MotoGP™ Q1

14:35-14:50 MotoGP™ Q2

15:10-15:25 Moto2™ Q1

15:35-15:50 Moto2™ Q2

16:30 Red Bull MotoGP Rookies Cup Carrera 1 (15 vueltas)

Domingo 18 de octubre

08:40-09:00 Moto3™ Warm Up

09:10-09:30 Moto2™ Warm Up

09:40-10:00 MotoGP™ Warm Up

11:00 Moto3™ Carrera (19 vueltas)

12:20 Moto2™ Carrera (21 vueltas)

14:00 MotoGP™ Carrera (23 vueltas)

15:30 Red Bull MotoGP Rookies Cup™ Carrera 2 (15 vueltas)