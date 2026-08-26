Horarios para no perderte nada este fin de semana en el Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP en Motorland

El Gran Premio Michelin de Aragón está listo para saltar a partir de este viernes a las pista de Motorland. Mientras los equipos empiezan a llenar el paddock, el personal del complejo deportivo se afana para que los aficionados que durante este fin de semana visiten Alcañiz tengan la mejor de las experiencias. Durante toda la prueba se sucederán los eventos tanto en las curvas como en la zona fan. Para poder disfrutar al máximo, será necesario tener claro los eventos.

Primeros encuentros con los pilotos el jueves

Será a partir de este jueves cuando los pilotos puedan conocer a los aficionados de Alcañiz. A las 16:00, llegará el turno de la rueda de prensa previa al evento, con Jorge Martín, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) y Raúl Fernández (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), que estarán ante los medios de comunicación de todo el mundo para compartir sus opiniones y responder a sus preguntas.

Apenas unos minutos después comenzará uno de los actos favoritos de los aficionados: el Pit Lane Walk. A las 16.30 se abrirán las puertas y hasta las 18.00, los protagonistas irán saliendo de sus boxes a firmar autógrafos y conocer a los visitantes.

Entrenamientos y primeras sensaciones el viernes

La actividad en pista comenzará el viernes desde primera hora de la mañana. Los primeros entrenamientos de Moto3 serán a partir de las las 09:00 Después será el turno de Moto2 a las 09:50, antes de que la categoría reina salga al circuito para su FP1 a las 10:45.

Tras un breve descanso, Moto3 regresará a las 13:15 para disputar la importante Practice. A las 14:05, la parrilla de Moto2 luchará por conseguir una plaza directa en la Q2, antes de que llegue la esperada PR de MotoGP a las 15:00.

La Bagger World Cup, la gran novedad de este año en la prueba de Motorland, también estará presente, con su FP1 a las 12:05 y la FP2 a las 16:25. Será la primera vez que los aficionados puedan disfrutar de las Harleys en pista, siendo la de Alcañiz la única parada en España de este nuevo campeonato.

La sprint y el podio más cercano para celebrar el sábado

Las clasificaciones del sábado requerrirán de un pequeño madrugón para los aficionados. La actividad en pista dará comienzo a las 08:40, con la FP2 de Moto3. A continuación, Moto2 arrancará su sesión a las 09:25. Después, MotoGP saldrá a pista por primera vez en el día a las 10:10, antes de que comience la batalla por la 'pole position' a las 10:50. Tras un breve descanso para comer, Moto3 luchará por la 'pole' a partir de las 12:45, mientras que Moto2 configurará su parrilla desde las 13:40.

Sin embargo, la adrenalina de la jornada se reserva para la carrera más veloz. El Tissot Sprint de MotoGP arrancará a las 15:00, con 11 vueltas de espectáculo. Los tres ganadores celebrarán el podio arropados por sus seguidores en la Fan Zone a partir de las 15.35.

En el caso de la Bagger, también volverá a la acción, con la 'qualy' a las 12:10 y la Carrera 1 a las 16:10.

La categoría reina triunfa el domingo

El domingo llega el punto álgido de la actividad deportiva con el día de carreras La Carrera 2 de la Baggers será la primera cita del día, a las 08:55, antes del 'Warm Up' de MotoGP, que comenzará a las 09:40. Después llegará el turno de Moto3. La categoría ligera disputará 17 vueltas a partir de las 11:00. Moto2 tomará el relevo a las 12:15, con 19 vueltas para la categoría intermedia.

La tensión se seguirá acumulando durante la mañana hasta que llegue el turno de la categoría reina. El GP de Aragón comenzará a las 14:00, con la parrilla de MotoGP luchando por la victoria durante 23 vueltas. A las 15:20 comenzará 'After the Flag', antes de poner el broche de oro al fin de semana con la Rueda de Prensa posterior a la carrera, que comenzará a las 15:50.

Horarios del Gran Premio Michelin de Aragón 2026 en Motorland. / MOTOGP

Actividades paralelas en la Zona Fan

El rugido de las motos no será lo único que resuene por todas las esquinas de Motorland Aragón, el grito de la afición estará también presente tanto en las gradas como en la Fan Zone, el punto de reunión para los miles de aficionados que se darán cita en la prueba. El espacio contará con área comercial para poder comprar merchandising, zona de descanso con sombras y restauración con bar y food trucks. También habrá disponible un espacio infantil y atracciones como la gran noria desde la que se podrá ver todo a vista de pájaro.

La Fan Zone contará con un gran escenario con programación desde el viernes. El momento más esperado será el sábado ya que el escenario acogerá la celebración del podio de la Sprint Race a partir de las 15.35 y una posterior sesión del dj Andrés Campo a las 15.45. Tras la música será el turno de la actuación del cómico Wilbur y de la llegada de varios pilotos de las tres categorías de MotoGP desde las 16.50 para interactuar con el público. La Fan Zone contará también con el paddock de la Harley Davidson Bagger World Cup, donde estarán situadas estas gigantescas motos de 280 kg.

Uno de los momentos destacados del sábado será el encuentro con los cuatro pilotos turolenses que estarán presentes en el Gran Premio de Aragón. Gonzalo Sánchez, Miguel Bernal, Víctor Cubeles y Raúl Navarrete compartirán escenario en la Fan Zone en un acto impulsado en colaboración con el Gobierno de Aragón y MotorLand Aragón, acercando a los aficionados las historias y experiencias de los representantes de la comunidad en el motociclismo.

La Fan Zone estará abierta entre las 8.00 y las 19.00 el viernes. El sabado la actividad se ampliará hasta las 19.30 el domingo la clausura de la actividad será a las 17.30. Además, durante todo el fin de semana habrá sesiones de djs para amenizar la visita de los aficionados hasta la hora de cierre.