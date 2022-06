El Hospital de Alcañiz ya está al 34% y podrá entrar en funcionamiento en 2024

Las obras del nuevo Hospital de Alcañiz superan el 34% de ejecución del presupuesto y mantienen los plazos previstos. Estarán terminadas a finales del próximo año y el futuro centro sanitario se pondrá en funcionamiento bien entrado 2024, aunque dependerá de la rapidez de DGA para amueblarlo y dotarlo de la tecnología y los servicios necesarios.

Una amplia comitiva de casi un centenar de personas entre autoridades y personal técnico del Salud y de la obra encabezadas por el presidente aragonés, Javier Lambán, realizaron este jueves una visita al nuevo Hospital en la que no se hizo ningún anuncio nuevo más allá de confirmar que la construcción va en plazo y estará en la fecha anunciada con anterioridad. Se realizó un recorrido por las instalaciones interiores y exteriores y se vio una habitación piloto (la única terminada).

Foto aérea de la construcción del Hospital de Alcañiz tomada por un dron hace unos días./ DGA

Ya está prácticamente terminada la estructura, se está trabajando en el revestimiento de las fachadas y comenzando con la carpintería. Esta apariencia «tranquilizó» al presidente Lambán después de la «mala suerte» que ha sufrido la obra. La primera piedra se colocó en octubre de 2017 por el propio Lambán tan solo dos días antes de las primarias del PSOE de Aragón en las que optaba a revalidar el liderazgo del partido. Fue la última visita del presidente a la ladera de Cantagallos y los trabajos no comenzaron hasta cuatro meses después. Terminaron paralizadas durante dos años por el abandono de la contrata, OHL-Dragados, al no conseguir más financiación después de haber conseguido el contrato rozando la baja temeraria. En junio de 2021 se retomaron después de haberse adjudicado por lotes, tal y como manda la nueva Ley de Contratos. Fue la tercera adjudicación ya que como también recordó este jueves Lambán, el PP-PAR con Luisa Fernanda Rudi a la cabeza impulsó un Hospital con financiación público-privada que hace siete años, en la campaña electoral de 2015 que llevó a Lambán al Pignatelli, el PSOE se comprometió a convertir en un Hospital 100% público si gobernaban. Eso sí, el compromiso también incluía que iba a estar terminado al final de la legislatura y no estará listo ni al final de la siguiente, la actual, que finaliza en mayo de 2023.

Visita a las obras del Hospital del presidente, Javier Lambán; las consejeras Sira Repollés y Mayte Pérez; el alcalde, Ignacio Urquizu, y el pte. comarcal, Luis Peralta / L. Castel

Tres veces más grande

El futuro Hospital de Alcañiz contará con una población asignada de más de 73.000 personas y tendrá una superficie de 53.241 metros cuadrados construidos, tres veces más que los 16.988 metros cuadrados del actual edificio.

Ya se han certificado un total de 28,9 millones de un presupuesto global de la obra de 83,7 (78,2 se corresponden al contrato actual y 5,4 millones fueron ejecutados ya por la primera adjudicataria). Durante este año se han presupuestado 33 millones de euros, de los que se han ejecutado ya 16,2.

Lambán destacó este jueves el «esfuerzo» inversor de DGA con los hospitales de Alcañiz y Teruel, las «mayores inversiones de Aragón»; y que este año Sanidad gestiona el mayor presupuesto de su historia. Por ello le dio las gracias el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quien destacó que el Hospital harán uso los vecinos de todo el Bajo Aragón Histórico.

No se hizo referencia en ninguno de los parlamentos a la acuciante falta de médicos tanto en el Hospital como en la Atención Primaria del medio rural aragonés.

Repollés asegura que el pliego de las ambulancias es «el mejor»

A preguntas de los periodistas, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, volvió a defender que es «el mejor que va a tener Aragón en toda su historia» y que la paralización no es un revés sino que «no indica más que el Tacpa necesita tiempo para analizar las alegaciones». Reiteró que se van a multiplicar por cinco las horas de presencialidad de 2.000 a 10.000 y que «en toda la comunidad habrá un recurso sanitario de activación en menos de 30 minutos». De la UVI móvil dijo que pasará de estar de lunes a viernes sin festivos a de lunes a domingo presencial 12 horas -aunque el fin de semana sin médico- y que la UME, el vehículo de mayores prestaciones, trabajará las 24 horas al día. Respecto a las SVB, defendió que «la mejora es clara» porque parte de los vehículos que antes se encontraban localizados ahora estarán 24 horas presenciales al igual que los de las zonas limítrofes con otras comunidades como los de Caspe y Valderrobres aunque no hizo mención a la situación de las localidades afectadas.

Terminada la cimentación

Hasta el momento, se ha terminado la cimentación, el cerramiento de las fachadas y las cubiertas y se está trabajando tanto en los solados como en la tabiquería. En la zona de hospitalización ya se está acometiendo el trazado de las instalaciones y se están colocando grandes máquinas de movimientos de aire en las cubiertas. Asimismo, se ha empezado a trabajar ya en la urbanización perimetral del edificio.

El inmueble contará con una planta baja y tres plantas alzadas, la última de las cuales quedará diáfana para un potencial crecimiento del Hospital. El nuevo centro dispondrá de 162 camas de hospitalización, frente a las 125 actuales, y una UCI con 8 puestos, un servicio esencial con el que ahora no se cuenta.

Además, dispondrá de un área de urgencias con dos boxes de reanimación, dos consultas de triaje, sietes boxes polivalentes, tres salas de curas y once puestos de observación; un bloque quirúrgico con seis quirófanos y seis puestos de URPA; bloque obstétrico con cuatro paritorios; zona de rehabilitación; 13 salas para radiodiagnóstico; y área de servicios ambulatorios. Esta última tendrá 62 consultas externas, 20 puestos de hemodiálisis, 5 puestos para extracción de muestras, y hospitales de día oncológico (11 puestos), médico (6 puestos) y quirúrgico (8 puestos).

Se incluyen también laboratorios de análisis clínicos, microbiología y anatomía patológica; farmacia; medicina preventiva; atención al usuario y documentación; docencia e investigación –con salón de actos y biblioteca-; y áreas de servicios generales, personal y gerencia.

El centro contará con un aparcamiento en superficie de 600 plazas y con un helipuerto con configuración que permita su uso las 24 horas del día.

En cuanto al diseño del inmueble, este se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, para lo que se aprovecha la energía solar, con la instalación de 474 paneles fotovoltaicos que corresponden con 213 Kwp (pico de kilovatios) instalados y una producción eléctrica anual prevista de 330 megavatios, y 186 metros cuadrados de paneles solares para producir agua caliente sanitaria, que permiten cubrir el 78% de las necesidades del hospital.

Todos los equipos de producción de frío y de calor son de alta eficiencia. Tanto el aislamiento de la envolvente del edificio como las carpinterías exteriores tienen unos niveles muy superiores a lo previsto por la normativa, lo que permitirá reducir la demanda energética del edificio. Además, contará con espacios ajardinados en patios interiores para crear microclimas intermedios entre el exterior y el interior y favoreciendo la ventilación natural.