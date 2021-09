Hosteleros y alojamientos no llenan a cuatro días de un Gran Premio insólito

Las calles y plazas alcañizanas se preparan para una edición de MotoGP insólita. Con 20.000 entradas puestas a la venta y un despliegue policial como si se tratase de un evento de 100.000, los bares y restaurantes se van preparando para lo que se puedan encontrar desde el viernes.

Una quincena de establecimientos hosteleros de Alcañiz han remitido una instancia al Ayuntamiento para ampliar sus terrazas los días del Gran Premio de Aragón de MotoGP y colocar una barra de un máximo de dos metros en la fachada para uso exclusivo del servicio del personal (el consumo en barra está prohibido en la actual normativa sanitaria aragonesa). Dependiendo de estas instancias y teniendo en cuenta otros baremos como el tráfico o la seguridad se iba a estudiar el cierre al tráfico de otras calles más allá de la avenida Aragón, una decisión que confirmó el Ayuntamiento a comienzos de la semana pasada.

Finalmente no se cortarán más calles que la avenida y sus vías adyacentes. Los bares de la plaza de España no han solicitado ampliación de veladores pero en este caso tampoco se abría cerrado la zona ya que al estar en obras la calle San Pedro es necesario que permanezca abierta por cuestiones de tráfico.

Como en años anteriores, para mantener lo más limpia posible la ciudad se colocarán sanitarios portátiles en diferentes puntos de la localidad y se realizará un dispositivo de limpieza especial. Además, se instalará un punto violeta en plaza Mendizábal para informar, sensibilizar, asesorar y derivar si procede las consultar sobre violencia machista y agresiones sexistas.

Uno de los establecimientos que tendrá barra exterior es el House’s Beer en la avenida Galán Bergua. Alfred Giménez está al frente, es un joven empresario para el que este Gran Premio no es el primero detrás de una barra pero sí tiene muchos tintes de novedad. Además de las obvias, es el primero que vivirá como responsable de este local que abrió ahora hace un año. «La pandemia nos ralentizó la apertura y en agosto del año pasado pudimos abrir, así que, hemos aguantado estos meses y estamos preparados para seguir luchando sirviendo calidad y diferencia», dijo sonriendo. Es un espacio grande tanto dentro como fuera pero en MotoGP solo funcionará la zona de la terraza en la que tienen capacidad para entre 112 y 115 personas en mesas separadas según la ordenanza. Han optado por no permitir el paso al interior donde hay juegos como billar, dardos o la novedad del ‘air hockey’. Terraza no pueden ampliar más, así que, pondrán una barra «efecto barricada» bloqueando la entrada principal y desde donde atenderán las mesas tanto para comidas, cenas y copas como desayunos porque abrirán de 8.00 a 00.30. «Queremos que la gente se vaya bien servida y por la mañana pueda almorzar antes de ir al circuito», añadió.

«No sabemos cómo va a reaccionar el público, si habrá mucha gente y cómo vendrá o no se acercará nadie. Trabajamos con primeras marcas y tenemos las espaldas cubiertas en cuanto a género y no hay problema en devolver si sobra algo pero encargaremos de todo», comentó. Lo mismo con el personal, ya que cuenta con entre cinco o siete personas para trabajar en función de la demanda. «Las medidas se van a respetar como hacemos siempre por la seguridad de todos y que haya tantos efectivos como en un GP normal a nosotros nos da tranquilidad porque nos permitirá hacer mejor nuestro trabajo». Ya tiene experiencia en eventos en este local ya que acaba de celebrar el primer aniversario con cenas temáticas y respetando todas las medidas. «De hecho, tuvimos a Protección Civil ayudando a que todo marchara bien», concluyó.

En cuanto a las reservas hoteleras, la tendencia es de reserva, cancelación, reserva, cancelación… «Es una constante desde hace un tiempo y es curioso porque no había pasado antes. Sobre todo, esta tendencia se da en los establecimientos más alejados del radio de Motorland, quizá a partir de unos 20 kilómetros», dijo la vicepresidenta de la Asociación Turismo Bajo Aragón y regente de establecimientos rurales, Marta Astudillo. En la asociación calculan que a cuatro días del inicio de la competición, la ocupación oscilará entre un 80% y un 85%, aunque es complicado afinar más debido precisamente a este comportamiento del usuario. «Tal y como cancelan se vuelve a ocupar y vuelve a haber cancelación… Entre los socios estamos en contacto para derivarnos a clientes en función de las plazas que quedan y las necesidades de la gente», añadió.

Aspecto del paddock este lunes con los equipos descargando. / Motorland Aragón

Pre-eventos y homenajes

Según las previsiones calendadas en la programación oficial del Gran Premio, el pre-evento del jueves tendrá Fuentespalda como escenario. Por la mañana está prevista que los pilotos Álex Rins, Jack Miller, Johann Zarco y Remy Gardner pongan a prueba su adrenalina y prueben la Tirolina de Fuentespalda, la más larga de España.

Por la tarde seguirán los pre-eventos pero esta vez dentro del circuito. A las 17.00 se realizará la tradicional conferencia de prensa a los medios acreditados. Esta vez comparecerán Fabio Quartararo, Joan Mir, Jack Miller, Maverick Viñales, Aleix y Pol Espargaró y Álex Rins. A continuación, en torno a las 18.15, se rendirá tributo a Hugo Millán, el joven onubense de 14 años que murió el 25 de julio cuando disputaba una carrera de la Talent Cup del FIM CEV Repsol en Motorland. Será recordado en la recta de salida donde se colocará su moto y se guardará un minuto de silencio. Está prevista la asistencia de su familia y la participación de la cuadrilla de la Ruta del Tambor y el Bombo.

La actividad de la competición se llevará a cabo entre el viernes y el domingo con la actividad en pista de 9.00 a 18.00 y de 8.40 a 15.30 el domingo cuando comenzará la carrera de Roookies.

Broche al verano en la provincia

En el Matarraña, se espera una gran afluencia de visitantes durante todo el fin de semana. Pese a que el aforo en el circuito será sensiblemente menor que en 2019, muchos hoteles han colgado ya el cartel de completo. En localidades como Beceite, Valderrobres y La Fresneda la ocupación de las casas rurales y hoteles roza ya el 90%. Hasta el momento, y a diferencia de otros años, los grupos de motoristas procedentes de otros países como Italia y Francia han sido escasos. Sin embargo, se prevé que a partir del jueves aumente de forma considerable el tráfico sobre dos ruedas en las carreteras matarrañenses.

Asimismo, muchos hosteleros creen que el hecho de que no exista ocio nocturno aparejado a MotoGP hará que los asistentes al circuito adelanten su regreso a las localidades en las que se hospedarán.

Algunos hoteles reconocieron que, en previsión de que MotoGP fuese a final de mes, programaron con antelación distintos eventos por lo que, en algunos casos, ya contaban con los hoteles llenos. «Creemos que este año las carreras tendrán impacto pero muchos hoteles ya tenían eventos programados antes de que se fijase la fecha definitiva. Además coincide con que mucha gente tendrá fiesta en Cataluña y por ello pensamos que va a ser un fin de semana que, en general, la gente se va a mover mucho», explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña.

En el Maestrazgo la afluencia de visitantes al circuito «se nota» todos los años en los establecimientos. Tras un 2020 sin motoristas recorriendo las carreteras y sin datos todavía recabados sobre una posible ocupación del próximo fin de semana, este año prevén que también se apreciará este trasiego de afición en almuerzos, comidas o meriendas aunque la entrada de público sea de 20.000 personas. «Siempre se nota y más en la parte baja y, sobre todo, como zona de paso que somos especialmente en la zona alta cuando van y vuelven del circuito a otros territorios», valoró la presidenta de los Empresarios Turísticos del Maestrazgo, Pilar Beltrán. MotoGP es el enlace con el otoño con la campaña y el coto micológico en puertas y un verano que termina y que califica de «genial». De hecho, «se dan momentos en que quizá ha habido mucha gente para lo que es habitual», concluyó.

Con la perspectiva de un año completo invitan a analizar el final del periodo vacacional desde la Asociación Teruel Empresarios Turísticos (TET) donde perfilan el balance de agosto. «Julio ha sido histórico porque 2019 fue el mejor y este lo ha superado con 900 personas más que pasaron por la provincia», dijo el presidente, Roche Murciano. No obstante, «compensar los cinco meses y medio que estuvimos sin recibir a nadie de comunidades vecinas por el confinamiento será difícil, habrá gente que acabe el año con pérdidas», añadió. La celebración de MotoGP se concibe como un revulsivo para la zona del Bajo Aragón y -como ya es habitual con el reparto de jamón en ediciones pasadas- esperan estar presentes de alguna manera en el desarrollo del Gran Premio en la ciudad aunque está por ver de qué manera. «Todo lo que sea echar una mano, ahí estaremos desde la Asociación», concluyó.