Carlota Gasión conquista el Mundial del Pollo de Chodes

La atleta Carlota Gasión, del Pre Elite Team, se proclamó vencedora este domingo del Mundial del Pollo de Chodes, en la comarca zaragozana de Valdejalón. La deportista se impuso con autoridad en una de las citas más singulares del calendario deportivo aragonés, una prueba que combina competición y tradición y que se celebra desde hace más de 150 años en esta localidad.

La carrera se disputó en la Plaza de España de Chodes, un espacio declarado patrimonio cultural de Aragón que data del siglo XVII. Los participantes tuvieron que completar un total de 100 vueltas al recinto para cubrir una distancia cercana a los diez kilómetros.

Gasión impone su ritmo para llevarse la victoria

La atleta del Pre Elite Team fue de menos a más en una prueba que comenzó con un primer tercio marcado por la disputa de varias primas. Superado ese tramo inicial, Gasión se colocó al frente de la carrera y aumentó progresivamente el ritmo hasta dejar atrás a todas sus rivales.

Su superioridad le permitió cruzar la meta con un tiempo de 36 minutos y hacerse con la victoria en esta tradicional competición, que cada verano reúne a corredores y aficionados en el marco de las fiestas populares aragonesas.

Por su parte, Eva Morraja, también integrante del Pre Elite Team, completó la prueba en octava posición. La atleta no pudo repetir el podio que consiguió en 2024, en una edición que estuvo marcada por el elevado nivel de las participantes.

En Chodes, el Mundial del Pollo cuenta con más de 150 años de historia y se ha consolidado como una de las citas más representativas de esta tradición. La competición convierte cada año la Plaza de España en un circuito urbano en el que los corredores deben combinar resistencia y estrategia para completar las numerosas vueltas.