Identificar aves en el Bajo Martín: más de una veintena en dos horas de paseo en Urrea

Los montes y estepas del Bajo Martín son uno de los puntos por excelencia para conocer aves de muchas variedades. Algunas habitan casi todo el año en el entorno siendo unas vecinas más, aunque humanos y pájaros no siempre se reconocen cuando se cruzan. A otras no es tan común encontrarlas porque sólo pasan por estas tierras en sus migraciones entre el norte de Europa y África. Hace años, con la finalidad de empezar a sacar todo el potencial de este territorio como paisaje idóneo para la ornitología, desde Adibama se editó una guía con las especies que pueden encontrarse. También existen aplicaciones que reproducen los sonidos y que cualquier caminante pueda identificarlas.

Este sábado, una decena de personas tuvieron la ocasión de conocer un poco mejor su entorno adentrándose en el espacio más prolífico en paso de aves. El poblano Ricardo Rodríguez, al frente de Káralom desde donde promueve actividades de turismo activo, se encargó de llevar y guiar al grupo. Lo hizo en una de las Salidas Naturales que organiza la Comarca del Bajo Martín y que este sábado se celebró en Urrea de Gaén con la ornitología como protagonista. La siguiente excursión será el 16 de diciembre en Samper de Calanda y allí se trabajará sobre el rastro de mamíferos, otro tema del que es gran conocedor. La participación es gratuita pero, al igual que con el de Urrea, hay que inscribirse a través de la Comarca del Bajo Martín.

La excursión urreana comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde Rodríguez hizo una breve introducción y repartió prismáticos y guías. En este caso, entre los nueve participantes ya había personas con algo de experiencia en la materia, aunque no es indispensable para participar en la actividad. La mayoría llegaron procedentes de Zaragoza aunque tenían vínculos en localidades del territorio como Samper o el propio Urrea y Escatrón, y algunos ya conocían a Rodríguez por excursiones anteriores. «Ha sido interesante porque compartes dudas, impresiones y había gente que conocía la zona y en esos casos a mí me va bien porque también aprendo», dice Rodríguez. De hecho, con la excursión del sábado él mismo se llevó una «agradable sorpresa», ya que el grupo pudo disfrutar de la visión de Lúganos, algo que no es habitual. «Pasan en determinadas épocas y en mi caso hacía años que no me topaba con ellos, ha sido bonito», añade.

Unos por el aspecto y otros por el canto, al final en apenas dos horas de paseo identificaron un total de 21 tipos de pájaros. Además de Lúganos, vieron gorrión común, curruca cabecinegra, pinzón vulgar, mosquitero SP, verderón común, lavandera blanca, andarríos grande, buitre leonado, avión roquero, verdecillo, cardelina, colirrojo tizón, mirlo común, chochín, petirrojo, mito, paloma torcaz, milano real, martín pescador y carbonero común.

Pasaron por La Badina y el puente del río Martín, una zona muy cercana al casco urbano. Luego siguieron al cabezo conocido como El Ventanico. También vieron parte de un yacimiento íbero y pudieron conocer más detalle de las aves detectadas a través del telescopio que llevó el guía.