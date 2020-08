El IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas apuesta por un aula al aire libre

El Instituto de Educación Secundaria Fernando Lázaro Carreter de Utrillas implementará un aula al aire libre como medida preventiva para el Covid-19. Este centro, al igual que el resto, ha preparado su propio plan de contingencia de cara al inicio del curso, que toma como base las medidas repetidas en multitud de ocasiones por el Ministerio de Sanidad, y también lo anunciado esta semana en la comparecencia del ejecutivo autonómico para dar a conocer las novedades de la famosa ‘vuelta al cole’.

En esta ocasión a la disponibilidad de gel hidroalcohólico y el uso de mascarillas, se unirá la posibilidad de impartir clases en un espacio abierto, que todavía se está acabando de construir. Se trata de un proyecto que lleva varios años en marcha, pero que ahora se ve reforzado y más necesario ante las circunstancias. “El sitio está bastante resguardado y cuando el tiempo lo permita los profesores podrán utilizarlo, si así lo desean”, explicó Noelia Carrasco, directora del centro, que cuenta con casi 400 alumnos procedentes de muchas de las localidades de la Comarca de Cuencas Mineras. No obstante su uso estará condicionado por la climatología, y se prevé que sea utilizado, sobre todo, durante el mes de septiembre y también en la próxima primavera.

Se trata de una medida complementaria que apuesta por la docencia al aire libre. No obstante, el centro cuenta con suficiente espacio interior, y ya se ha planificado la distribución de las aulas en base a los ratios de cada grupo, que no superan los 16-17 estudiantes. Además, para los grupos más numerosos se han habilitado otros espacios más amplios. Es el caso de la biblioteca, que prestará sus servicios como aula a los alumnos de 2º de Bachillerato, el grupo más numeroso. “Este año no se podrá utilizar durante los recreos ni para el préstamo de libros”, detalló Carrasco.

Chuan Burriel, jefe de estudios del centro, en la biblioteca, que será el aula de 2º de Bachillerato./ N.C.

Asimismo, se han habilitado diferentes puertas para los accesos al centro de manera escalonada, tanto para profesores como para el alumnado. La señalización en las diferentes estancias, la disponibilidad de material desinfectante en cada aula, además de equipos de protección para el profesorado son otras de las medidas que se aplicarán este septiembre.

En cuanto a los recreos, también se han escalonado las salidas al patio para los alumnos de Primero y Segundo de la ESO. “Nuestro patio de recreo es amplísimo”, puntualizó la directora, por lo que la distancia de seguridad no parece un problema. No obstante sí se restringirán algunos deportes de grupo, para evitar situaciones que puedan acarrear un riesgo de contagio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el alumnado de 3º de la ESO en adelante puede salir fuera del edificio durante el recreo. “Confiamos en que los alumnos mayores estén concienciados y mantengan las medidas de seguridad habilitadas en el centro también en estos periodos de recreo”, aseguró.

El instituto ha mantenido contacto también con el Ayuntamiento de Utrillas y con los servicios de Juventud y Servicios Sociales de la Comarca de Cuencas Mineras para una mayor coordinación en las medidas a aplicar. A pesar de “la incertidumbre” sobre lo que pueda ocurrir una vez los alumnos y profesores regresen a las aulas, desde la dirección se quiere mandar un mensaje “de tranquilidad” a las familias, ya que el centro ha trabajado durante todo el verano en la planificación de estas medidas para la vuelta a clase.