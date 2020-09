El IES Matarraña y los empresarios buscan alumnos para el grado de servicios de restauración

Elevada demanda y una oferta que no llega a cubrir todas las plazas. La Asociación de Empresarios del Matarraña y los grados de hostelería del IES Matarraña de Valderrobres ven con preocupación la bajada en las matrículas del grado medio de Formación Profesional de servicios de restauración que viene produciéndose en los últimos años. Se trata de la formación que mayor demanda de empleo suscita entre los hosteleros del Matarraña y de todo el Bajo Aragón Histórico que, especialmente en temporada alta, ven cómo tienen que recurrir en muchos casos a personal de fuera del territorio para poder cubrir las plazas

Pese a que durante los últimos días de matrícula existió el temor de que el grado no contase con los alumnos suficientes para iniciar el primer curso, lo cierto es que en los últimos días han sido varias las personas que se han interesado para iniciar las clases. Hasta el momento el centro cuenta con 3 alumnos matriculados y con otras 3 personas que se matricularán el próximo 17 de septiembre, fecha en la que se abre una segunda convocatoria para poder iniciar las clases.

Desde el centro educativo hicieron un llamamiento para que todos los interesados en cursar tanto el grado de Servicios de Restauración como el de Cocina, se pongan desde este momento en contacto con el IES. «Estamos muy contentos porque finalmente vamos a poder iniciar el curso, pero aún así hacemos un llamamiento para todos los interesados en cursar esta formación profesional, porque las empresas nos lo demandan mucho y es una salida laboral con muchísima demanda tanto aquí como fuera del territorio», explicó Dabi Latas, profesor de Hostelería del IES Matarraña.

No obstante, y pese a que la continuidad del grado está ya asegurada, los empresarios no ocultaron su inquietud ante la elevada demanda de empleo cualificado de este tipo que solicitan los distintos establecimientos hosteleros del territorio. «Estamos muy interesados en contratar a personas que tengan una formación, porque es algo que valoramos muy positivamente y se nota en muchos aspectos. Además siempre es un plus que sean o conozcan bien el territorio», explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña.

Desde el IES y desde la asociación empresarial recalcaron que la práctica totalidad de los alumnos que cursan los estudios de servicios de restauración, encuentran trabajo al instante. «Tenemos muchas veces dificultades para encontrar personal cualificado, por ello nos parece sumamente importante que este grado de formación en particular cuente con la matrícula necesaria para salir adelante», añadió Ferrás.

De igual modo, y si las circunstancias lo permiten, está previsto que el centro abra nuevamente en octubre el Restaurante Chapeau. Asimismo, con toda probabilidad los alumnos podrán desplazarse hasta París para llevar a cabo sus prácticas en establecimientos hosteleros de la capital francesa. Sin embargo la decisión está todavía en el aire y estará condicionada a la situación sanitaria.