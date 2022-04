Ignacio Escolar: «La España vaciada va a tener bastante repercusión en la política nacional»

¿Qué significa el Premio Redoble?

Es un honor recibir este premio porque soy consciente de lo que supone la Semana Santa para el Bajo Aragón Histórico. Me siento muy honrado de que la Ruta me haya elegido como un altavoz para dar a conocer esta tradición en el resto de España.

¿Conocía la Ruta del Tambor?

La conocía y había estado en Alcañiz en otras ocasiones. No toco el tambor pero me dejaron uno para el sábado por la noche. Estoy bastante ligado a Teruel porque mi hijo es medio turolense. Su madre es de Teruel y por su familia he estado en muchas ocasiones aquí.

El premio conlleva una labor de embajador de la Ruta, ¿qué va a decir?

Asumo el compromiso de ayudar a difundir la tradición y la Semana Santa pero lo tengo muy fácil porque es muy excepcional. He venido con mi hijo, que no había visto nunca los tambores y está impresionado. Es algo hipnótico que merece la pena conocer.

¿Qué se lleva de esta experiencia?

La de este sábado era una jornada especial, se notaba que es la primera Semana Santa en condiciones desde 2019. El frío y el viento nos complicaron un poco la jornada pero con todos con los que hablé estaban muy contentos de poder volver a celebrar este encuentro.

Citó a Luis Buñuel en su discurso.

Buñuel es una de mis obsesiones. He leído varias veces su libro ‘Mi último suspiro’, me encanta. Tiene algo que me gusta mucho, no solo cuenta sus memorias sino también la vida de que le hubiera gustado tener. Cuenta anécdotas inventadas, alguna de ellas tremendamente surrealista, como es toda su obra. A Buñuel siempre lo he admirado, tanto su obra como las entrevistas que le he leído. Soy seguidor de su filmografía desde hace tiempo y por eso lo he querido citar, me parecía que era muy oportuno. De hecho, la primera vez que escuché hablar de los tambores fue en sus memorias. Buñuel decía que de Calanda, porque fue un gran embajador, aunque sé que no son solo de Calanda (risas).

Es amigo de Ignacio Urquizu, el alcalde de Alcañiz.

Sí, le conozco de mucho antes de que entrara en política, cuando él era un sociólogo bastante prestigioso, un gran especialista de las encuestas. Estuve en Alcañiz en su boda. Tenemos mucha relación.

Urquizu ha realizado en política el viaje a la inversa, ¿cómo lo ve?

Sí y le ha tocado gestionar algo tan difícil como una pandemia. Está disfrutando mucho porque está descubriendo la política más importante, que es la que afecta al día a día de la gente.

¿Cómo se ve Teruel desde Madrid?

Teruel vive mucho los tópicos cuando se mira desde fuera. El frío, la despoblación, la España vaciada… Más allá de esos tópicos, que como todos tienen algo de verdad, empezando por el frío (risas), Teruel es una provincia extremadamente bella que merece la pena visitar.

¿Los medios tenemos parte de culpa en el fomento de los tópicos?

Supongo que sí pero es una responsabilidad compartida por todos los que participamos en la construcción del debate público, que no somos solo los medios de comunicación.

¿Cómo se percibe en Madrid la despoblación y la entrada en política de la España vaciada?

El debate es constante desde hace mucho tiempo. Ahora estamos en una etapa distinta en la que la España Vaciada se ha vertebrado alrededor de partidos políticos que creo que en los próximos años van a tener bastante repercusión en la política nacional. No me atrevo a pronosticar cómo de grande ni como de eficaz va a ser. Que tengamos una vicepresidencia de Reto Demográfico es consecuencia de que el debate existe. Yo vengo de una zona que se ha despoblado también, viví hasta los ocho años en Torresandino de Esgueva, en Burgos. Es un debate que me interesa porque creo que desde un punto de vista económico no es sostenible que todo el mundo viva en las mismas grandes ciudades. Muchos de los problemas que tenemos, empezando por los de la vivienda, tienen mucho que ver con la forma en la que hemos construido la economía.

¿Las políticas del Gobierno nacen de una conciencia real o para combatir políticamente a las plataformas de la España vaciada?