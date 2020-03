Libre absolución. El abogado de Igor el Ruso ha solicitado que su cliente quede en libertad en el caso por los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Victor Romero y Victor Caballero. Alega que sufre un trastorno mental por el que tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad con incapacidad para razonar al entrar en pánico debiendo proteger su vida. Aunque en el juicio queden probados los tres asesinatos, pide que su absolución porque concurriría la eximente prevista en el Código Penal de legítima defensa putativa. Es decir, que el acto defensivo (los disparos) se produjeron como consecuencia de la errónea creencia de que los asesinados habían iniciado un ataque con arma de fuego cuando, en realidad, no era así.

Así se manifiesta en el escrito de defensa que el letrado Juan Manuel Martín Calvente ha presentado ante el juez y al que La COMARCA ha tenido acceso. Un escrito que llega después de que los abogados de las familias y las acusaciones populares solicitaran la prisión permanente revisable y de que fuera condenado a 21 años de cárcel por el doble intento de homicidio en el masico de Albalate (juicio en el que su abogado-otro letrado- no solicitó la libre absolución). La defensa sigue la línea de lo que ya declaró el Ruso ante la juez cuando fue detenido, que actuó en defensa propia porque, en el caso de los guardias, “abrieron fuego primero contra él”; y en el de Iranzo, le pareció que portaba en la mano un arma que cargó en ese instante.

Concretamente, Martín Calvente asegura que, debido a las vivencias que desde la niñez le han acompañado –y que no detalla- el Ruso sufre un “trastorno de neurosis de guerra que le conduce a situaciones de estrés postraumático con incapacidad para razonar al entrar en pánico debiendo proteger su vida”. “Fruto de esas vivencias entraríamos en concepto de demencia moral al observar su propia vida como un campo de supervivencia donde protegerla se convierte en obsesión delirante”, asegura en el escrito de defensa.

Pruebas que solicita para el juicio

Para el juicio, que se celebrará con jurado popular en la Audiencia de Teruel, el abogado solicita la comparecencia en el acto del juicio oral de un centenar de guardias civiles-desde el entonces capitán de Alcañiz a todos los agentes que han participado en el caso y los que han elaborado los informes periciales-y también numerosos testigos como el padre de Iranzo, el vecino de Andorra que guió aquella noche a los guardias o el dueño del mas en el que se escondió.

También llama la atención que pide la totalidad de comunicaciones de la Comandancia de la Guardia Civil desde el día 5 hasta el 14 de diciembre de 2.017 en relación al dispositivo de búsqueda para cazar a la persona que había disparado a matar a dos personas sin mediar palabra en un masico de Albalae y que estaba robando en muchos mases de la zona; y la totalidad de fotografías que pudieran obrar en la cámara Gopro atribuida a Feher.

Su versión de los hechos

En cuanto al relato de los hechos, en el escrito de defensa se asegura que el Ruso entró la noche antes de los asesinatos en el mas de Iranzo-tal y como el andorrano denunció al día siguiente- con el propósito de encontrar “el arma larga que su sentido auditivo había percibido en la mañana”. Al no encontrarla se marcha y al despertarse el día siguiente, el de los asesinatos, se percató de “la ausencia de un cargador del arma Beretta 9×21 así como su funda y sopesando cómo actuar para recuperarlo decide permanecer en el punto original hasta aproximadamente el inicio del anochecer; momento éste en el que equipado con una linterna accede de nuevo al interior del masico con la finalidad de hallar aquello que entendía perdido”.

Escucha entonces que se aproxima un coche y, en la oscuridad ve una persona “que portaba algo en la mano”. “Desde su perspectiva de neurosis de guerra con incapacidad para razonar y con peligro para su vida y actuando en el error en la realidad de la agresión y sin poder vencer la creencia errónea de que iba a ser atacado, le pareció un ruido de cargar un arma por lo que actuando con defensa para su vida efectúa dos disparos sobre la persona que irrumpía en su interior. Una vez, y dentro de una vivencia bélica del hecho, observa seguridad para sí mismo y decide tomar para su huida el vehículo con el que había llegado la persona que había accedido al interior del masico, no habiendo ni transcurrido mil metros y motivado por lo precipitado de su huida observa como la mayoría de sus enseres habían quedado en su interior”, afirma el escrito de defensa.

En su huida observa como tres coches circulan a alta velocidad por un camino no asfaltado desviándose el que iba detrás de todos ellos hacia el lugar en el que el Ruso se encontraba. “Siendo la noche obscura, no portando el vehículo distintivo alguno pudo observar como dos personas vestidas sin traje oficial que pudiera distinguir como autoridad pública ni prorrumpiendo palabra alguna sobre el motivo de su estancia en ese lugar, se apearon del vehículo con armas en la mano iniciando disparos contra su persona y, de nuevo, actuando bajo el error en la realidad de la agresión ilegítima, trata de repeler la agresión disparando sobre dichas personas produciéndose ráfagas cruzadas. Una vez cree no existir riesgo para su vida inicia su huida del lugar cargando los enseres que portaba dentro del vehículo marchando hacia el municipio turolense de Andorra y con la intención de arribar a la ciudad de Valencia”, afirma antes de relatar de que en Mirambel sufrió un accidente debido a un pinchazo y fue detenido “sin resistencia”.