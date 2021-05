Igor el Ruso recurre su condena por el triple crimen de Andorra y sólo admite el homicidio de Iranzo

El abogado de Norbert Feher alias Igor el Ruso, Juan Martín Calvente, recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la condena de su cliente por la Audiencia Provincial a prisión permanente revisable por el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Caballero y Víctor Romero el 14 de diciembre de 2017 en Andorra. El letrado considera que el veredicto del jurado popular que participó en el juicio no está suficientemente motivado, al igual que la sentencia emitida por el presidente del tribunal.

Reitera que en el caso de las muertes de los dos guardias se produjeron al dispararles en legítima defensa. Agrega en su exposición ante el TSJA que los escenarios de los crímenes no estuvieron custodiados con lo que no se garantizó que las pruebas no sufrieran alteración. También rechaza el agravante de atentado a la autoridad porque asegura que el condenado no sabía que disparaba contra dos guardias civiles. Calvente pide la absolución por los asesinatos de los agentes y una condena por homicidio de Iranzo o la devolución del caso a la Audiencia para un nuevo juicio.

La Audiencia Provincial consideró probado que Igor el Ruso asesinó a José Luis Iranzo en su masía de el Saso de Andorra y tras robarle un vehículo se desplazó a una finca cercana donde acabó con la vida de los dos guardias civiles, a los que disparó sin darles tiempo a desenfundar sus armas y con al ánimo de agravar su sufrimiento. El juicio, que se celebró con jurado, se prolongó durante dos semanas y motivó un amplio despliegue de la Guardia Civil para realizar los traslados desde la prisión de Zuera, donde se alojó mientras duró la vista, dada la peligrosidad del acusado.