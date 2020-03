Imágenes de la Semana Santa de Híjar: ‘Gestos de siempre, nuevas miradas’

El vecino hijarano Vicente Gómez ha inaugurado su nueva exposición fotográfica ‘Gestos de siempre, nuevas miradas’ en el Centro de Estudios del Bajo Martín. Se trata de una selección de imágenes que tomó durante la Semana Santa de Híjar de 2019, y que ha decidido compartir con los vecinos de la localidad, que en muchos casos son los protagonistas.

De este evento en concreto, a este fotógrafo le interesó retratar las posturas, gestos, complicidades y miradas de los participantes, en lugar de las grandes perspectivas y la visión general y multitudinaria. «He tenido que seleccionar fotografías entre la gran cantidad que hice, y he querido representar todo el abanico de funciones y personajes que se desempeñan en la Semana Santa», señala el autor.

Gómez viene de familia de hijaranos (sus cuatro abuelos tienen origen o han desarrollado su vida en la localidad) y ha vivido desde que tiene memoria la Semana Santa de Híjar con mucho fervor. Es graduado en Artes Aplicadas, Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y esta es su primera exposición fotográfica.

La exposición cuenta con una serie de fotografías significativas de un año especial, según cuenta el fotógrafo, ya que en 2019 tuvo lugar la Conmemoración del V centenario de la organización de la Semana Santa por los franciscanos. «La Semana Santa se repite cada año, y no cambia demasiado, pero cada año en sí es distinta para todos los vecinos de Híjar y visitantes, es un año que pasa y que no se repetirá, por eso me parece interesante enseñar estas fotografías, son instantes que solo ocurren una vez».

La muestra cuenta con un total 93 imágenes en las que se pueden ver a vecinos de todas las edades. «Son imágenes captadas desde la óptica del observador unas con una visión desde fuera y otras tomadas desde dentro, participando como uno más», explica.

La exposición se podrá visitar en la Sala de Arte Contemporáneo del Centro de Estudios del Bajo Martín, en horario de 18.00 a 20.00 los sábados y de 11.00 a 13.00 los domingos, hasta el 19 de abril. El autor está valorando abrir también durante la Semana Santa de este año 2020.