Imanol Sánchez, triunfador de la corrida de toros en la Feria Taurina del Pilar de Calanda 2021

El diestro aragonés Imanol Sánchez ha sido el gran triunfador de la corrida de toros celebrada en la tarde del Pilar en el coso calandino.

Sánchez ha sumado dos orejas en el segundo toro de su lote con el que se ha cerrado el festejo taurino tras una buena faena que ha redondeado con la suerte de matar con una estocada profunda que ha servido para dar muerte al morlaco. En el primero de su lote, el tercero de la tarde, no ha tenido tanta suerte y ha escuchado aplausos del respetable. Por su parte, Salvador Cortés, que ha sido el encargado de abrir plaza ha logrado en su primer toro una oreja mientras que en el segundo se ha ido de vacío. Por último Damián Castaño no ha logrado ningún apéndice de sus dos toros y tan solo en el primero ha escuchado aplausos tras una buena faena que no ha sabido concluir a la hora de matar.

En los prolegómenos de la corrida se ha homenajeado a Ignacio Zurita, que fue empresario del coso calandino durante quince años. Para la ocasión su mujer y su hijo Raúl Zurita han descubierto una placa en la que puede leer «El Ayuntamiento de Calanda en agradecimiento a D. Ignacio Zurita López por su excelente labor y trayectoria en favor de la fiesta nacional de nuestra localidad. Calanda, a 12 de octubre de 2021».

Los participantes en el homenaje que se le ha rendido a Ignacio Zurita antes del inicio de la corrida de toros. J.V.

El acto también ha servido para homenajear a Miguel Portolés expresidente de la Peña Taurina de Calanda y asesor taurino.