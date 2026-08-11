¿Qué impacto social y mediático han tenido los eclipses en otros países? Así se vivió en Estados Unidos y Chile

El eclipse total del 12 de agosto se originará por la zona de Siberia, tocará Groenlandia, rozará Islandia, cruzará el océano Atlántico y entrará en la Península Ibérica. España será el único país con logística e infraestructura suficiente para acoger a turistas y visitantes, al igual que lo han sido otros países que le han precedido como Chile o Estados Unidos.

Se cumplen ahora dos años y medio desde que sucedió algo similar en Estados Unidos. Allí, el 8 de abril de 2024, la Luna se alineó entre la Tierra y el Sol y el país se apagó por completo durante cuatro minutos y 28 segundos. El fenómeno cruzó 15 estados del país, empezando por Texas y pasando por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, antes de salir hacia Canadá. Fue el más largo registrado en el último siglo en Norteamérica.

El de 2024 contabilizó datos que no se registraban en Estados Unido desde hace más de 100 años. En este sentido, los expertos calculan que se produjeron «impactos directos» de 1.600 millones y entre dos y cuatro millones de desplazamientos tan solo el día del eclipse total, sin contar las jornadas de antes y las posteriores.

A los desplazamientos se sumaron las 12 horas de atascos en ciudades como Maine o Nhampsire y en cuanto al gasto directo fue de hasta 1600 millones y las ocupaciones hoteleras rozaron 95% y 100%, igual que en el Bajo Aragón Histórico a tres semanas de que suceda en nuestro territorio. Medios locales y nacionales estudiaron el eclipse total de sol y se retransmitió por multitud de plataformas digitales, lo que se tradujo en un gran impacto a nivel internacional.

El eclipse supone una cita extraordinaria para astrónomos y científicos de alrededor de todo el mundo. Mueve turistas internacionales, mayoritariamente procedentes de Estados Unidos y Sudamérica y actualmente el 95% de los alojamientos turísticos del Bajo Aragón Histórico ya están completos.

Para hacerse una idea, en Vicuña (Chile) en 2019, con un censo de alrededor de 26.000 habitantes, algo similar a los municipios que atravesará en España, se contabilizaron 80.000 personas, 800 astrónomos de todo el mundo, 2.500 personas de altos ingresos de Estados Unidos, Europa y Asia principalmente y 250 astrónomos y empresarios VIP. Entre ellos, Sergey Brin, cofundador de Google; Michelle Thaller, directora de la NASA y productora de la serie Cosmos.

También los medios de comunicación quisieron retransmitir el fenómeno; 425 escribieron a nivel mundial sobre Vicuña y 10 canales de TV (nacionales e internacionales) estuvieron allí presentes. En total, se registraron 297 millones de visualizaciones de la palabra Vicuña relacionada con el eclipse.

En Chile se coordinó la seguridad privada y pública, se habilitaron estacionamientos, instalaron baños públicos y puntos de hidratación. También se declaró una ordenanza municipal para supervisar eventos, e incluso se decretó un Plan de Conectividad, Acceso, y Señalética de tránsito.

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Para dar a conocer el impacto del eclipse total del sol en Chile se desarrolló un amplio dispositivo de promoción que incluyó el diseño y adquisición de 250.000 lentes de protección solar, una plataforma web, video promocional en el que se informaba de las fechas, características y los puntos oficiales de observación. Asimismo, se elaboró un mapa y un cronograma oficial en el que poder conocer la duración del fenómeno en cada territorio.