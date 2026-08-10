Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

El Bajo Aragón Histórico se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto una de las citas astronómicas más esperadas del año. El eclipse solar comenzará prácticamente al mismo tiempo en todas las capitales de comarca, entre las 19.35 y las 19.36, y alcanzará su máximo alrededor de las 20.30, cuando quedará apenas media hora para la puesta de sol.

Las diferencias entre unos puntos y otros serán de unos segundos. En Caspe, el fenómeno comenzará a las 19.35.26 y alcanzará su máximo a las 20.30.12, mientras que el sol se pondrá a las 21.03.17. Será la primera de las capitales analizadas en llegar al momento de máxima ocultación.

Muy cerca estarán Híjar, donde el eclipse arrancará a las 19.35.32, tendrá su máximo a las 20.30.24 y la puesta de sol será a las 21.04.50; y Alcañiz, donde el inicio está previsto para las 19.35.44, el máximo para las 20.30.30 y el ocaso para las 21.03.23.

En Andorra, el eclipse comenzará a las 19.35.48 y alcanzará su máximo a las 20.30.38, antes de que el sol desaparezca a las 21.04.31. Por su parte, en Valderrobres arrancará a las 19.36.03, llegará al máximo a las 20.30.43 y la puesta de sol será a las 21.01.52, la más temprana de las siete capitales de comarca.

Algo más tarde llegará el momento de máxima ocultación en Utrillas, donde el eclipse empezará a las 19.36.09, alcanzará su punto álgido a las 20.31.04 y el sol se pondrá a las 21.05.45, el horario de ocaso más tardío entre las localidades analizadas. En Cantavieja, por último, el fenómeno comenzará a las 19.36.38, alcanzará su máximo a las 20.31.23 y la puesta de sol llegará a las 21.03.29.

La posición del sol será precisamente uno de los factores a tener en cuenta. El máximo se producirá cuando el astro se encuentre ya descendiendo hacia el horizonte, por lo que será especialmente importante escoger lugares con buena visibilidad hacia el oeste y evitar emplazamientos en los que montañas, edificios u otros obstáculos puedan dificultar la observación.

Motorland se prepara para recibir a miles de personas

Alcañiz será uno de los principales puntos de concentración de visitantes, ya que MotorLand Aragón ha sido habilitado por el Gobierno de Aragón como uno de los cuatro Puntos Oficiales de Observación, junto a Javalambre, Calamocha y Épila. Más de 1.100 personas habían reservado ya su plaza en el circuito, mientras que el conjunto de los cuatro espacios acumulaba cerca de 2.200 reservas de vehículos y más de 7.200 personas inscritas. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el propio 12 de agosto mientras queden plazas disponibles.

El espacio contará con aparcamientos habilitados, zonas de pernocta, áreas de sombra, aseos, agua potable, restauración y espacios de descanso. También se instalarán pantallas gigantes y carpas para seguir el eclipse y se desarrollarán actividades divulgativas. A ello se sumará un dispositivo de seguridad y asistencia con personal sanitario y de emergencias, Protección Civil, bomberos y fuerzas de seguridad.